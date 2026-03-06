قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
بتخفيضات من 25 إلى 30 % .. محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا بالعيد
استهداف مطار البصرة الدولي باستخدام طائرة مسيرة
أخبار العالم

أبراهام لينكولن تهرب.. قاليباف يزف بشرى سارة للإيرانيين

محمود نوفل

كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف، هروب حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن  عند أول مواجهة مع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وذكر قاليباف قائلا : ورغم ما أثير من ضجيج حول أبراهام لينكولن للضغط علينا.. لكن هذه "العروس" التي يمدحونها خرجت من ساحة المعركة .


وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية.

وقال الإعلام العام للحرس الثوري الإيراني في البيان رقم 7 لعملية "الوعد الصادق 4": "في أعقاب الإجراءات البطولية للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية والهجوم على أهداف أعداء أمريكا والصهاينة، تم استهداف حاملة الطائرات أبراهام لنكولن بأربع صواريخ باليستية".

وأضاف: "الضربات القوية للقوات المسلحة الإيرانية ضد الجسد المنهك للعدو العسكري دخلت مرحلة جديدة، وسيصبح البر والبحر أكثر فأكثر مقبرة للمتجاوزين الإرهابيين".

ويأتي الهجوم بعد ساعات من الإعلان عن مقتل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي الي استهدف إيران.

فيما صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن مجلس القيادة المؤقت بدأ عمله، مؤكدا أن جرائم المجرمين لن تثني الحكومة الإيرانية عن أداء واجباتها.

أبراهام لينكولن حاملة طائرات أمريكية إيران الحرس الثوري الإيراني رئيس البرلمان الإيراني

نزل 5 جنيهات.. الذهب يتراجع مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 6-3-2026

بسبب الحرب.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك 6-3-2026

مؤسسة أبو العينين تدعم مائدة المطرية

ضمن التحالف الوطني.. مؤسسة أبو العينين تدعم مائدة المطرية بآلاف وجبات الإفطار

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

