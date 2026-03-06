عاجل | أذربيجان تقرر سحب دبلوماسييها من إيران

أعلنت جمهورية أذربيجان اليوم عن قرارها سحب جميع دبلوماسييها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب الحرب المستمرة بين القوى الإقليمية والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة الكوادر الدبلوماسية الأذربيجانية في ظل الظروف الأمنية المتدهورة في المنطقة، مع تصاعد التهديدات العسكرية وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

وتعد هذه الخطوة واحدة من سلسلة تحركات للدول المجاورة التي تتخذ إجراءات دبلوماسية وأمنية غير مسبوقة نتيجة الأوضاع الحالية، وسط مخاوف من توسع نطاق الصراع ويطال دولاً إقليمية أخرى.

لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الحكومة الإيرانية على هذا القرار، في حين تتابع العواصم الدولية التطورات عن كثب، وسط ترقب لتداعيات هذا القرار على العلاقات الثنائية بين باكو وطهران.