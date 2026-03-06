وكالة مهر الإيرانية نقلا عن السفارة الفرنسية في طهران: باريس لن تشارك في أي عملية ضد إيران

أعلنت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن السفارة الفرنسية في طهران أن باريس لن تشارك في أي عملية ضد إيران، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل اتخذت قراراً بقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في نوفمبر الماضي، وكان من المخطط تنفيذ العملية بعد حوالي ستة أشهر. وأكد الوزير أن العملية تمت في الساعات الأولى من الحملة الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لتكون أول عملية اغتيال للزعيم الأعلى لدولة عن طريق ضربة جوية.

وأوضح كاتز في مقابلة مع قناة N12 الإسرائيلية أن الاجتماع الذي قرر فيه الهدف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم في نوفمبر، وكان موعد التنفيذ المبدئي محدداً لنهاية يونيو 2026. ولكن بسبب اندلاع احتجاجات في إيران في يناير، تقرر تقديم العملية للأمام خوفاً من استهداف إيران للأصول الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة.

تصعيد واسع

وأضاف أن الهدف من العملية هو التعامل مع التهديد الوجودي الذي تمثله برامج إيران النووية وصواريخها الباليستية، وإحداث تغيير في النظام الحاكم، مشيراً إلى أن القادة الإيرانيين حتى الآن لم يظهروا أي مؤشر على التنازل عن السلطة.

تأتي هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري إقليمي واسع النطاق، إذ بدأت الحملة الجوية في الأسبوع الأول من مارس 2026، وأسفرت عن مقتل القادة الإيرانيين وإشعال حرب إقليمية شملت ردود فعل صاروخية من إيران على إسرائيل، وهجمات على حلفاء إيران في لبنان والعراق، وضربات إسرائيلية ضد حزب الله.