إيران.. تدمير مسيرتين إسرائيليتين في أصفهان

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الدفاعات الجوية نجحت في تدمير مسيرتين إسرائيليتين من طراز هيرون في أصفهان.

وفي وقت لاحق؛ أعلن التليفزيون الإيراني تدمير مسيرة من طراز إم كيو 9 في سماء لورستان وأخرى من طراز هيرمس في محيط طهران.

وسقط صاروخ باليستي أُطلق من إيران في منطقة مفتوحة بوسط إسرائيل دون أن تُطلق صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني ، عن إطلاق الموجة العشرين من عملية "الوعد الصادق 4" التي استهدفت أهدافا أمريكية وإسرائيلية، بصواريخ تحمل شعار "يا معز المؤمنين".