الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار مع كوريا الجنوبية
أخبار العالم

الشرطة البريطانية تعتقل 4 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح إيران

محمود نوفل

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 4 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح إيران.

وسابقا ؛ قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على متظاهر تسلق سطح السفارة الإيرانية في لندن وأزال علماً، إلى جانب عدد من المتظاهرين الآخرين، مضيفة أن عدداً من الضباط أصيبوا في المظاهرات.

وأوضحت شرطة العاصمة لندن في منشور على منصة إكس أنه “خلال الاحتجاج المستمر أمام السفارة الإيرانية هذا المساء، دخل أحد المتظاهرين بشكل غير قانوني إلى ملكية خاصة وتسلق عبر شرفات متعددة إلى سطح السفارة وأزال علماً”.

وأضافت شرطة العاصمة البريطانية: "أصيب عدد من الضباط بجروح"، مشيرة إلى أنه في "الاضطرابات المستمرة" تم إلقاء أشياء على الضباط و"تم اعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتكابهم أعمال شغب عنيفة".

وأعلنت شرطة لندن في وقت سابق  أنها ستنشر ضباطاً إضافيين "لمنع أي اضطرابات" وحماية السفارة الإيرانية.

وقام أحد المتظاهرين باستبدال علم السفارة لفترة وجيزة بعلم سابق كان يرفرف قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

قال شهود عيان في الموقع لوكالة فرانس برس إن العلم القديم ثلاثي الألوان الذي يحمل صورة أسد وشمس - والذي كان يستخدم في إيران قبل الثورة الإسلامية - ظل مرفوعاً لعدة دقائق قبل إزالته. 

