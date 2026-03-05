رئيس وزراء بريطانيا: حشد المزيد من القوات العسكرية بالمنطقة حفاظا على مصالحنا

أكد كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا، أن بلاده لم تشارك في الهجمات الإسرائيلية على إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال رئيس وزراء بريطانيا:" يجب التفاوض مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي".

وتابع رئيس وزراء بريطانيا:" حشدنا مزيدا من القوات العسكرية في المنطقة حفاظا على مصالحنا".

وأكمل رئيس وزراء بريطانيا: “نعمل على أن نكون في كامل جاهزيتنا لمواجهة أي تهديد، ونعمل على ردع الصواريخ الباليستية الإيرانية قبل إطلاقها”.

وتابع رئيس وزراء بريطانيا:" إيران تستهدف المنشآت النفطية في مضيق هرمز ونعمل مع الحلفاء لمواجهة التهديدات".