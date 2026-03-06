قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

قصة "سمية بنت الخياط" أول شهيدة في الإسلام

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
البهى عمرو

 أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن الله يختبر كل إنسان، ويجعل له مكانه في الدنيا والآخرة على صبره وتحمله لكل الاختبارات.

وقالت دينا أبو الخير خلال حديثها في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، إنها ستتحدث اليوم عن السيدة سمية بنت الخياط، أول شهيدة في الإسلام، والتي صمدت في وجه التعذيب وضربت أروع مثال في الثبات على الحق.

وأوضحت دينا أبو الخير أن السيدة سمية بنت الخياط تعرّضت لكل أنواع العذاب في الدنيا، وكانت جارية لأحد كبار قريش.

ولفتت إلى أن الشخص الذي كان يجلدها كان يريد أن يرى أي حالة غضب منها بسبب تعذيبها لها، لكنها كانت طوال الوقت قوية وصابرة. لكن في إحدى مرات التعذيب، شاهد الجلاد أنها تبكي فظنّ أن البكاء بسبب العذاب والضرب، وطلب منها مدح الآلهة وسبّ الرسول، لكنها رفضت.

وأشارت إلى أن سمية بنت الخياط بكت في هذا الموقف عندما شاهدت تعذيب نجلها عمار بن ياسر، إذ أنه أشاد بالألهة وسبّ الرسول، وكانت تريد أن يتحمل نجلها وفي نفس الوقت لا تريحه يُعذّب.

وأوضحت أن سيدنا عمار بعد أن خرج من التعذيب حكى لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما جرى وأنه سبّ بسبب التعذيب، فقال له النبي: "وما على قلبك يا عمار؟"، فقال إنه يؤمن بالله ورسوله.

دينا أبو الخير الدكتورة دينا أبو الخير

