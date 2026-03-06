قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين.. إقبال ملحوظ منذ الساعات الأولى

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
البهى عمرو

قال تيموثي إيهاب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين انطلقت اليوم لاختيار النقيب العام وأعضاء المجلس المكملين، إلى جانب جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في عدد من النقابات الفرعية.

وأوضح المراسل، أن ساحة استاد القاهرة الدولي تستضيف عدداً من اللجان الانتخابية ضمن هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن اللجان فتحت أبوابها أمام المهندسين للتسجيل والتصويت منذ الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى 5 مساءً.

وأضاف أن هذه المرحلة تشمل انتخاب النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين، إضافة إلى جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في 14 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تُجرى عبر 34 لجنة فرعية موزعة في عدد من المحافظات.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى وجود زخم انتخابي ملحوظ، مع توافد المهندسين على اللجان منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، في انتظار إعلان نتائج هذه المرحلة التي تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي شهدت انتخاب عدد من النقاب الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات والشُعب الهندسية.

انتخابات نقابة المهندسين نقابة المهندسين انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

الاهلي

هترجع بسرعة.. ناقد رياضي يساند كريم فؤاد بعد إصابته

ترشيحاتنا

لحظة تشييع الجثمان

تشييع جثمان 3 شباب من قرية واحدة ضحايا حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

مستشفى قنا العام

مصابة بتسمم حمل ومرض مناعي.. مستشفى قنا العام ينقذ أم وجنينها

صورة ارشيفية

إجراء أكثر من 100 عملية قسطرة قلبية ناجحة بمستشفى الغردقة العام خلال شهرين

بالصور

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد