انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين.. إقبال ملحوظ منذ الساعات الأولى

قال تيموثي إيهاب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين انطلقت اليوم لاختيار النقيب العام وأعضاء المجلس المكملين، إلى جانب جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في عدد من النقابات الفرعية.

وأوضح المراسل، أن ساحة استاد القاهرة الدولي تستضيف عدداً من اللجان الانتخابية ضمن هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن اللجان فتحت أبوابها أمام المهندسين للتسجيل والتصويت منذ الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى 5 مساءً.

وأضاف أن هذه المرحلة تشمل انتخاب النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين، إضافة إلى جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في 14 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تُجرى عبر 34 لجنة فرعية موزعة في عدد من المحافظات.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى وجود زخم انتخابي ملحوظ، مع توافد المهندسين على اللجان منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، في انتظار إعلان نتائج هذه المرحلة التي تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي شهدت انتخاب عدد من النقاب الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات والشُعب الهندسية.