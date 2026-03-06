قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير البترول يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين| صور

وزير الري بصحبة المهندس أحمد فوزي رئيس لجنة انتخابات القاهرة
وزير الري بصحبة المهندس أحمد فوزي رئيس لجنة انتخابات القاهرة
الديب أبوعلي

حرص المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على الإدلاء بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية 2026، بلجان نقابة مهندسي القاهرة باستاد القاهرة الدولي.

المهندس كريم بدوي، وزير البترول (منذ يوليو 2024)، خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995، حيث حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وهو مقيد بجداول شعبة الهندسية الميكانيكية بنقابة المهندسين.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في (المرحلة الثانية) من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية (2026 - 2030)، لاختيار النقيب العام لأربع سنوات قادمة من بين (19) مرشحا، و(11) عضواً مكملاً من بين (140) متنافسا؛ لتمثيل الشعب الهندسية السبع في المجلس الأعلى للنقابة، فضلاً عن حسم جولات الإعادة على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية في (14) محافظة.

وتأتي هذه العملية الانتخابية وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، وسط أجواء تنافسية كبيرة خاصة بين (19) مرشحاً على مقعد النقيب العام، يتقدمهم النقيب السابق المهندس هاني ضاحي ومحمد عبد الغني وشريف صبري وإبراهيم الحلواني وغيرهم من الكوادر الهندسية، في سباق يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات لتجنب الذهاب لجولة إعادة نهائية في 13 مارس المقبل.

وتُجرى العملية الانتخابية داخل (34) مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، خلال (27) لجنة عامة و(303) لجان فرعية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وتمكين أعضاء الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة.

ويتولى الإشراف القضائي على سير الانتخابات (383) من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم (662) من موظفي الجهاز الإداري.

ومن المقرر أن يتوقف التصويت لمدة ساعة واحدة فقط لأداء صلاة الجمعة (من (12:00) ظهرا حتى (1:00) مساء)، على أن يظل ممثلو الهيئة القضائية داخل اللجان خلال فترة الاستراحة.

وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين لنقابة المهندسين المصرية نقابة مهندسي القاهرة انتخابات المهندسين شعبة الهندسية الميكانيكية بنقابة المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترامب يستدعي رجال الدين للدعاء له

بسبب حرب إيران.. ترامب يستدعي رجال الدين للبيت الأبيض للدعاء له

ميسي

خلال استقبال فريق إنتر ميامي.. ترامب يشيد بميسي ويتحدث عن الأهلي المصري| ماذا قال؟

ترشيحاتنا

ابو تريكة و جمال حمزة

مين الأحرف... خالد الغندور يطرح سؤالا هاما للجماهير

تريزيجيه

قبل مواجهة الزمالك والاتحاد.. نجم الأهلي يتصدر ترتيب هدافي الدوري

خالد طلعت

تعليق ساخر من خالد طلعت على لقاء الزمالك والاتحاد السكندري

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد