وزير البترول يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين| صور

حرص المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على الإدلاء بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية 2026، بلجان نقابة مهندسي القاهرة باستاد القاهرة الدولي.

المهندس كريم بدوي، وزير البترول (منذ يوليو 2024)، خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995، حيث حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وهو مقيد بجداول شعبة الهندسية الميكانيكية بنقابة المهندسين.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في (المرحلة الثانية) من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية (2026 - 2030)، لاختيار النقيب العام لأربع سنوات قادمة من بين (19) مرشحا، و(11) عضواً مكملاً من بين (140) متنافسا؛ لتمثيل الشعب الهندسية السبع في المجلس الأعلى للنقابة، فضلاً عن حسم جولات الإعادة على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية في (14) محافظة.

وتأتي هذه العملية الانتخابية وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، وسط أجواء تنافسية كبيرة خاصة بين (19) مرشحاً على مقعد النقيب العام، يتقدمهم النقيب السابق المهندس هاني ضاحي ومحمد عبد الغني وشريف صبري وإبراهيم الحلواني وغيرهم من الكوادر الهندسية، في سباق يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات لتجنب الذهاب لجولة إعادة نهائية في 13 مارس المقبل.

وتُجرى العملية الانتخابية داخل (34) مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، خلال (27) لجنة عامة و(303) لجان فرعية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وتمكين أعضاء الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة.

ويتولى الإشراف القضائي على سير الانتخابات (383) من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم (662) من موظفي الجهاز الإداري.

ومن المقرر أن يتوقف التصويت لمدة ساعة واحدة فقط لأداء صلاة الجمعة (من (12:00) ظهرا حتى (1:00) مساء)، على أن يظل ممثلو الهيئة القضائية داخل اللجان خلال فترة الاستراحة.