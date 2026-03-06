إسرائيل تنقذ سلحفاة مصابة بنزيف بسبب صاروخ إيراني

عثر خبراء إبطال المتفجرات في منطقة القدس المحتلة، الذين استُدعوا لتفكيك الذخائر والشظايا في منطقة ماتيه يهودا قرب القدس، على سلحفاة مصابة بنزيف في صدفتها، يُرجح أنه ناجم عن صدمة الانفجار.

وتم وضع السلحفاة في صندوق مع ماء ونباتات لتأكلها، ثم نقلوها إلى سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، بحسب شرطة الاحتلال.

وجرى فحص السلحفاة من جانب طبيب بيطري، وقرر أن إطلاقها في البرية هو العلاج الأمثل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه صواريخ باليستية إيرانية أُطلقت باتجاه وسط إسرائيل، وأكد المسعفون عدم تلقيهم أي بلاغات عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل والضفة الغربية مع إطلاق إيران صواريخ باليستية.

وقال مسئولون عسكريون إسرائيليون إن جيش الاحتلال لديه خطط هجومية للأسابيع المقبلة على إيران، مضيفين أن ما بين 100 و200 منصة إطلاق صواريخ إيرانية لا تزال جاهزة للعمل.