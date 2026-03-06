هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية بمطار بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية لوكالة فرانس برس أن هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف مساء الجمعة قاعدة عسكرية بمطار بغداد، تضمّ مقراً دبلوماسياً أمريكياً.

وقال مسؤول أمني عراقي إن "أربع طائرات مسيّرة استهدفت" القاعدة العسكرية، بينما أفاد مسؤول آخر بأن اثنتين على الأقل من الطائرات المسيّرة تحطمتا داخلها.

وقد تم اعتراض عدة هجمات بطائرات مسيّرة بالقرب من مطار بغداد منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط.

أفادت وكالة فرانس برس بوقوع انفجارات قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق ، الذي يستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن السلطات الكردية العراقية أعلنت في وقت سابق توقف إنتاج النفط في حقل تديره شركة "إتش كيه إن إنرجي" الأمريكية عقب هجوم.

وتبنت عدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران هجمات على القاعدة الأمريكية في مطار أربيل خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد حدة الحرب وانضمام جهات مسلحة جديدة إليها، مما ينذر بفوضى وعنف أوسع.