بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
أخبار العالم

عرض بريطاني عاجل لمواجهة الهجمات الإيرانية ضد البحرين

محمود نوفل

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتصالا مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لبحث الأوضاع في المنطقة حيث عرض ستارمر على الملك حمد إرسال 4 مقاتلات لتوفير غطاء جوي الى المملكة .

وفي سياق آخر أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية الجميع لضرورة التوجه إلى أقرب مكان آمن.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في وقت لاحق، عن تفاصيل عمليات الموجة الثانية عشرة من حملة "الوعد الصادق 4"، التي استهدفت مواقع أمريكية وعسكرية في المنطقة، مؤكدًا تدمير المنشآت المتبقية للأسطول البحري الأمريكي في البحرين.

وذكر بيان رسمي للحرس الثوري، أن العمليات تضمنت “استهداف أهداف ثابتة ومتحركة للقوات الأمريكية في الكويت والإمارات والبحرين”، إضافة إلى “مضيق هرمز”؛ باستخدام 26 طائرة مسيرة هجومية، و5 صواريخ باليستية، واعتُبر هذا الإجراء “جزءًا من استراتيجية القوة البحرية للحرس الثوري” لمواجهة "العدو".

وأوضح البيان أن قاعدة "عريفجان" الأمريكية في الكويت تعرّضت لهجوم على مرحلتين باستخدام 12 طائرة مسيرة، فيما استُهدف مركز القيادة والسيطرة العسكري الأمريكي في قاعدة "المنهاد" بالإمارات بـ 6 طائرات مسيرة و5 صواريخ باليستية.

وفي البحرين، أكد الحرس الثوري تدمير المنشآت المتبقية للأسطول الأمريكي عبر 6 طائرات مسيرة، بينما لا تزال ناقلة الوقود Athen Nova، التابعة لحلفاء الولايات المتحدة “في مضيق هرمز”، مشتعلة؛ بعد إصابتها بطائرتين مسيرتين.

وتأتي هذه العمليات ضمن سلسلة من الإجراءات التي وصفها الحرس الثوري بـ"الحاسمة والمستهدفة"، مستعرضًا قدراته العسكرية في البحر والبر، مع التأكيد على استمرار التصعيد العسكري ضد المواقع الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

وتشكل العمليات جزءًا من استراتيجية إيران لتعزيز قوتها البحرية وردع أي تهديدات محتملة للأسطول الأمريكي في الخليج العربي ومضيق هرمز، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة بين واشنطن وطهران.

فاجن جولف 9
سلوى خطاب
نادية الجندي
ليلى زاهر
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

