حملة صارمة.. البحرين تعتقل أربعة أشخاص بتهمة تصوير غارات إيرانية

نفّذت السلطات في المملكة البحرينية عدة اعتقالات منذ بدء الحرب، شملت أشخاصًا متهمين بتوثيق هجمات أو مظاهرات مؤيدة لإيران.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن الرجال الأربعة نشروا مقاطع فيديو على الإنترنت ضللت الرأي العام، وبثت الخوف، وأضرت بالأمن والنظام العام.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان: "هذا يُعد خيانة عظمى وانتهاكًا صارخًا لقيم ومبادئ الدولة"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوسيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت سلطات البحرين باندلاع حريق في وحدة تابعة لمصفاة بابكو للطاقة إثر هجوم صاروخي إيراني.

وأعلنت المنامة أن السلطات تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، مؤكدةً استمرار عمليات المصفاة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدران مطلعان على العملية لشبكة CNN أن طائرات مقاتلة قطرية اعترضت قاذفات إيرانية كانت على بُعد دقائق من استهداف قاعدة العديد، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.