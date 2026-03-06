قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الصحة: الجيش الأبيض شريك أساسي في نجاح المنظومة الطبية

عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن أطباء مصر أثبتوا عبر عقود طويلة قدرتهم على مواجهة التحديات بعلم ومهارة وثبات، خاصة في الأزمات الاستثنائية حيث كانوا في الصفوف الأولى يؤدون واجبهم بكفاءة ومسئولية، مشددًا على تقدير الدولة المصرية لـ”الجيش الأبيض” الذي اختار موقع المسئولية في أوقات الشدة، ووصفهم بشريك أساسي في نجاح المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات يوم الطبيب المصري تحت شعار «من بناء المنظومة إلى قيادة المستقبل»، بحضور الدكتور  أحمد الأنصاري محافظ الجيزة والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء،، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان والدكتور شريف وديع مستشار الوزير للطوارئ،،  والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء  الأسنان، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القصر العيني، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية،، إلى جانب قيادات صحية وكوادر طبية.

تقدير لكل طبيب أدى رسالته بإخلاص

بدأ الوزير كلمته بتحية وتقدير لكل طبيب أدى رسالته بإخلاص، وتذكر الشهداء منهم الذين ضحوا بحياتهم أثناء أداء الواجب، مؤكدًا أن تضحياتهم مصدر اعتزاز دائم. وأبرز أهمية التدريب المتكامل لرفع كفاءة الكوادر، والتوجه نحو التحول الرقمي والتكنولوجيا الطبية كأساس لتطوير المنظومة، مع التوسع في الابتكار والبحث العلمي.

‎وأكد الوزير أهمية دور المؤسسات العلمية في تحقيق التكامل بين جهات الدولة لتوسيع التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك إدراج المستشفيات الجامعية، مشددًا أن الطبيب المصري ليس مجرد مقدم خدمة بل صاحب رسالة إنسانية وحارس لحق الحياة الكريمة، وركيزة للأمن القومي الصحي، مبني على تراكم علمي وأخلاقي يُفتخر به.

‎وتحدث عن منظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة جديدة قائمة على الجودة والحوكمة، تضمن للطبيب إطارًا مهنيًا مستقرًا وحقوقًا عادلة، مع التوسع في التدريب المهني والتخصصات الدقيقة والتعليم الطبي المستمر ليبقى الطبيب في طليعة التطور العالمي.

‎وأضاف أن دعم الكوادر يبدأ بتوفير بيئة عمل حديثة من خلال المدن الطبية وتطوير المستشفيات والميكنة، مشيرًا إلى أهمية قانون المسؤولية الطبية كإنجاز تعاوني بين الحكومة والبرلمان ونقابة الأطباء. وأرجع نجاح المبادرات الرئاسية والكشف المبكر وخفض قوائم الانتظار إلى جهود الأطباء، موجهًا رسالة للشباب: «أنتم امتداد التاريخ العريق ومستقبل المهنة، احرصوا على التعلم المستمر والأخلاقيات والجمع بين العلم والإنسانية».

‎من جانبه، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن بناء الإنسان يبدأ بصحته، وأن الدولة ستظل داعمة لطبيبها لأداء رسالته بكفاءة وكرامة.

‎ووجه الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الصحة على الدعم المستمر، مؤكدًا أن الطبيب شريك أساسي في نجاح المنظومة مع الحفاظ على حقوقه وكرامته.

‎وقال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء إن التأمين الصحي الشامل خطوة مهمة، متطلعًا لتعميمها سريعًا، مشيدًا ببيئة العمل في هيئة الرعاية الصحية وانخفاض معدلات الاعتداءات عليها.

وعلى هامش الفعاليات، تم تكريم الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور عوض تاج الدين، والدكتور حسام صلاح، والدكتورة رشا خضر، والدكتور عبدالرحمن عفيفي، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، والدكتور أحمد عمر بحلس، والدكتور أيمن السعيد، تقديرًا لجهودهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

يوم الطبيب من بناء المنظومة إلى قيادة الجيش الأبيض المنظومة الطبية المنظومة الصحية الصحة العالمية أطباء الأسنان

