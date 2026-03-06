قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
50 سفينة فرنسية عالقة بسبب الأزمة الإيرانية
"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو
ارتفاع أسعار الطاقة.. الهند تقرر زيادة إنتاج الغاز المسال إلى أقصى حد
بالأرقام.. أسبوع من الشلل الجوي في مطارات المنطقة بإلغاء 19 ألف رحلة
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على شيراز إلى 20 قتـ.يلا و30 مصابا
أسعار الذهب الآن في مصر
مقـ.تل موظفين بمركز إسعاف في هجوم أمريكي إسرائيلي على شيراز
400 جنيه إضافية| قائمة أسعار السلع التموينية خلال منحة شهر مارس 2026
صحة الاحتلال: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد
ترامب: أرغب في قائد يتمتع بالكفاءة لإيران
هل على الحائض إذا طهرت فى نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم؟.. الإفتاء تجيب
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
توك شو

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة:ندعو الدول الأعضاء إلى إدانة العدوان الأمريكي الإسرائيلي علينا

إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجل يفيد بأن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، قال ندعو الدول الأعضاء إلى إدانة العدوان الأمريكي الإسرائيلي علينا، وعلى مجلس الأمن مطالبة الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف الأعمال العدائية.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبا عاجل لها، برد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وثقته في صد أي غزو بري أمريكي، إذ قال ترمب: "مضيعة للوقت .. لقد خسروا كل شيء"، كما ذكر ترمب أنه يرغب في زوال هيكل القيادة بإيران ولديه تفضيلات لمن يمكن أن يكون قائدا جيدا.

أمرت الإدارة الأمريكية بإخلاء سفارتها في مدينة الكويت ليلة الخميس إلى الجمعة، وفق ما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، في خطوة تأتي بعد تعرض السفارة لعدة هجمات في الأيام الماضية.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن الأمر تضمن إلزام موظفي السفارة بإتلاف المعلومات الحساسة ومسح الخوادم المصنفة، في إطار الإجراءات الأمنية الطارئة.


وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الخميس تعليق العمليات في السفارة، وحثت المواطنين الأمريكيين على مغادرة الكويت، وذلك بعد مقتل ستة جنود أمريكيين في غارة جوية إيرانية استهدفت البلاد في وقت سابق من الأسبوع الجاري.


وفي سياق متصل، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي اخترق الأجواء الكويتية، في مؤشر على تصاعد التوتر الإقليمي عقب سلسلة من الضربات والهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.


 

إيران الأمم المتحدة القاهرة الإخبارية مجلس الأمن

