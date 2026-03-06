لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان بمركز السنبلاوين التابع لمحافظة الدقهلية.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط 15 طن ملح طعام خشن و2 طن ألبان، وقرابة طن جبن أبيض معبأ داخل عبوات معدنية "مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي" – 1000 عبوة فارغة معدنية "مستلزمات تعبئة") داخل مصنع لمنتجات الألبان "غير مرخص"، كائن بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لجهود مكافحة جرائم الغش التجاري.