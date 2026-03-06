بالجلد ..بسمه بوسيل تستعرض أناقتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل متابعيها وجمهورها أحدث ظهور لها من خارج البلاد وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام.

وخطفت بسمة بوسيل الأنظار بإطلالة شتوية لافته "، مرتدية جاكيت جلد باللون البني،ليشكف عن أناقتها.

وكانت قد تحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل ، في وقت سابق، عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لزوجها تامر حسني، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.