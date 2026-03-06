الاحتلال يقصف مقر لخامنئي تحت الأرض ويطالب سكان مدينة إيرانية بإخلاء مساكنهم



أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء لسكان المنطقة الصناعية في قم الإيرانية.

فيما صرح جيش الاحتلال بأن نحو 50 مقاتلة شاركت اليوم في تدمير مخبأ خامنئي تحت الأرض الذي يستخدم مقر قيادة مركزيا.

وزعم جيش الاحتلال أن مقر خامنئي الذي تم قصفه اليوم يضم أسفله مجمع قيادة وسيطرة على طول شارع كامل.

ولاحقا ؛ أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير ، أن إسرائيل تنتقل إلى "المرحلة التالية" من الحرب مع إيران، وذلك بعد تنفيذ 2500 غارة جوية بأكثر من 6000 سلاح.

وقال زامير إن الحرب "حملة تاريخية" بدأت بـ"مرحلة ضربات مفاجئة" أسفرت عن تدمير 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية و60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف زامير في بيان مصور: "ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من العملية، في هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام وقدراته العسكرية. لدينا مفاجآت أخرى في انتظارنا، ولن أكشف عنها الآن".

كما أعلن زامير أنه أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي بالتوغل أكثر في لبنان. أصدر الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين تحذيرات بالإخلاء لجميع مناطق جنوب لبنان جنوب نهر الليطاني، والضواحي الجنوبية لبيروت، وأجزاء من سهل البقاع.

وقال زامير: "أصدرتُ تعليماتي لقوات الجيش الإسرائيلي بالتقدم وتعزيز خط السيطرة على طول الحدود، مع تثبيت مواقع في نقاط استراتيجية في جنوب لبنان"، متعهداً بأن إسرائيل "لن تتخلى عن هدفها المتمثل في نزع سلاح حزب الله".

وفي مساء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة، وإصابة آخر بجروح متوسطة، إثر إطلاق حزب الله صاروخاً مضاداً للدبابات على موقعهم. وتم نقل الجنديين إلى المستشفى لتلقي العلاج.