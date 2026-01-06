وزير الزراعة يكشف تفاصيل وأسباب ارتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أنه واضح جدا أن هناك مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت، وهي مبالغ فيها، مشيرا إلى أن زيادة سعر الكتكوت لـ 35 جنيه غير مبررة.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن اتحاد منتجي الدواجن طلب التقليل من استيراد الدواجن المجمدة، مؤكدا “أتوقع أن يكون هناك إنخفاض على الأسعار خلال الفترة القادمة”.

وتابع وزير الزراعة، أنه إذا استمر ارتفاع أسعار الدواجن الحية سنقوم باستيراد الدواجن المجمدة مرة أخرى، مؤكدا "أتوقع إنخفاض أسعار الدواجن الحية خلال شهر رمضان 2026.