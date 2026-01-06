وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس الثاني والأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

​تقدم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأصدق التهاني القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين من أبناء الوطن، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب "فاروق" في برقية تهنئة بهذه المناسبة، عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مؤكداً أن قوى التلاحم والوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية في كافة القطاعات.

وأشار وزير الزراعة، إلى إن روح المحبة والتآخي التي تجمع بين أبناء الشعب المصري ستظل دائماً هي الصخرة التي تتحطم عليها كافة الصعاب، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصر أمنها واستقرارها تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

​كما وجه الوزير التهنئة لجميع العاملين بوزارة الزراعة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة من الأخوة المسيحيين، متمنياً لهم ولمصر عاماً مليئاً بالنجاح والازدهار والرخاء.