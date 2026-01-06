الأزمة ليست وليدة اليوم.. علاء فاروق يكشف عن جهود وزارة الزراعة للتعامل مع الكلاب الضالة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن بدأنا حملات تطعيم وتحصين الكلاب منذ أكثر من شهر ، مشيرا إلى أن أزمة الكلاب الضالة ليست وليدة اليوم.

وقال علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن القضاء على الكلاب نهائيا لا يتماشى مع الأعراف الجولية لذلك نقوم بالتطعيم والتحصين، مؤكدا أنه بدأن جملات تطعيم وتحصين الكلاب منذ أكثر من شهر.



وتابع وزير الزراعة، أن هناك حملتات توعوية للمواطنين لكيفية التعامل مع الكلاب الضالة، مؤكدا ان ه تمت الموافقة على الستعانة بـ 4000 طبيب بيطري لتدريبهم وعمل توعية على مواقع التواصل الإجتماعي لكيفية التعامل مع الكلاب الضالة.