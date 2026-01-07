خالد الغندور: مفاضلة بين «رمضاوي» و«بن علي» لتدعيم هجوم الأهلي في يناير

قال الإعلامي خالد الغندور إن مصدر داخل النادي الأهلي أكد أن محمد الأمين رمضاوي، مهاجم أتليتك الجزائري، وآدم بن علي، مهاجم لوهافر الفرنسي، دخلا قائمة المرشحين لتدعيم الخط الهجومي للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن هناك مفاضلة حاليًا بين الثنائي، في ظل سعي الجهاز الفني وإدارة الكرة لاختيار الأنسب لاحتياجات الفريق، مشيرًا إلى أن آدم بن علي يحظى بتأييد أكبر من جانب إدارة الكرة للتعاقد معه على حساب محمد الأمين رمضاوي، مع استمرار دراسة الملف قبل حسم القرار النهائي".