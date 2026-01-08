قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن عن اتصال مفاجئ مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
دعاء الفجر 19 شهر رجب يفتح لك أبواب الرزق.. اغتنم أوقات الاستجابة
استقرار عالمي ومحلي.. أسعار الحديد يوم الخميس
وزير الكهرباء: نجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات لأقل من 170 جراما
سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند وسط اعتراض دنماركي
لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار
هل الصلاة صحيحة لمن نسي قول سمع الله لمن حمده؟.. اعرف رأي الشرع
ترامب: فنزويلا ستوجه عائدات النفط لشراء منتجات أمريكية
اقتصاد

استقرار عالمي ومحلي.. أسعار الحديد يوم الخميس

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

استقرت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، وكذلك في السوق المحلي، بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس  8 يناير 2026.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأسبوع الأول من يناير، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

استقرت أسعار الخردة عند  370 دولارا للطن دون تغيير أسبوعي.

استقرت أسعار خام الحديد لنحو  106 دولارات للطن دون تغيير.

أما أسعار البليت استقرت عند 436 - 440 دولارًا للطن FOB روسيا.

واستقرت أسعار حديد التسليح عند 495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

واصلت أسعار حديد التسليح استقرارها في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الخميس نحو 34.600 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 31.500 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 33.365 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 8 يناير 2026: 

سجل سعر  الطن نحو 34.000 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  33.700 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 33.500 جنيه حديد المصريين.

وصل سعر الطن نحو 33.500 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

بلغ سعر الطن بنحو  33.000 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو  32.250 جنيها من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو  32.250 جنيها من حديد مصر ستيل.

وسجل سعر الطن نحو  32 ألف جنيه من شركة سرحان.

وسجل سعر الطن نحو 32000 جنيه من شركة المعادي.

وصل سعر الطن نحو 31.750 جنيها من شركة العشري للصلب.

وبلغ سعر الطن  نحو 31.500 جنيه من شركة عطية.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.

