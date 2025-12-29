قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعمال يبقى أثرها مع الإنسان إلى يوم القيامة
تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. شيخ الأزهر: تشدد لا يمت للإسلام بصلة
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك
عالم أزهري: التنبؤ بالمستقبل في العام الجديد جهل
شحتة كاريكا: أحمد دقدق أوصاني بمسح أغانيه قبل وفاته
رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد
وزير الإعلام الصومالي: الحكومة الفيدرالية ترفض بشكل كامل الإعلان الإسرائيلي
زيلينسكي: اتفاق كامل على الضمانات الأمنية الأمريكية واستئناف المحادثات مع ترامب قريبا
مصدر مقرب من بنتايج: اللاعب قرر فسخ عقده رفضا للاستمرار مع الزمالك
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
اقتصاد

استقرار عالمي ومحلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

استقرت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر 2025، وكذلك في السوق المحلي، بعد تراجعها  في نوفمبر الماضي.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2025، مع تسجيل تحركات محدودة في بعض المنتجات، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

ارتفعت أسعار الخردة  370 دولارا / طن  بمقارنة 369  دولارا / طن سعر الأسبوع الماضي بزيادة دولارا.

استقرت أسعار خام الحديد لنحو  106 دولارات / طن دون تغيير الأسبوع.

أما أسعار البليت استقرت عند 435–440 دولارًا للطن FOB روسيا  .

واستقرت أسعار حديد التسليح عند 495 – 510 دولارات / طن، دون تغيير.

أسعار الحديد  في السوق المحلي

واصلت أسعار حديد التسليح استقرارها في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الإثنين نحو 34.600 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 31.500 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 33.365 جنيهات.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025:

سجل سعر  الطن نحو 34.000 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  33.700 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 33.500 جنيه حديد المصريين.

وصل سعر الطن نحو 33.500 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

بلغ سعر الطن بنحو  33.000 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو  32.250 جنيها من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو  32.250 جنيه من حديد مصر ستيل.

وسجل سعر الطن نحو  32 ألف جنيه من شركة سرحان.

وسجل سعر الطن نحو 32000 جنيه من شركة المعادي.

وصل سعر الطن نحو 31.750 جنيه من شركة العشري للصلب.

وبلغ سعر الطن  نحو 31.500 جنيه من شركة عطية.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.

