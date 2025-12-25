أسعار الحديد في السوق العالمي والمحلي مستهل الخميس

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر 2025، فيما شهدت استقرار في السوق المحلي، بعد تراجعها في نوفمبر الماضي.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

أسعار الحديد عالميا

سجلت أسواق الحديد العالمية تباينًا محدودًا في الأسعار خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2025، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

استقرت أسعار الخردة عند 369 دولارا / طن دون تغيير أسبوعي.

ارتفع أسعار خام الحديد لنحو 106 دولارات / طن مقارنة بـ 104 دولارات / طن ، سعر الأسبوع الماضي بزيادة 2 دولار.

أما أسعار البليت بلغت 430–440 دولارًا للطن FOB روسيا، بتراجع 2 دولار .

واستقرت أسعار حديد التسليح عند 495 – 510 دولارات / طن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

واصلت أسعار حديد التسليح استقرارها في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الخميس نحو 34.600 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 31.500 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 33.365 جنيهات.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025:

سجل سعر الطن نحو 34.200 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 33.700 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 33.500 جنيه حديد المصريين.

وصل سعر الطن نحو 33.500 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

بلغ سعر الطن بنحو 33.000 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 32.250 جنيها من شركة الكومي.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 32.250 جنيه من حديد مصر ستيل.

وسجل سعر الطن نحو 32 ألف جنيه من شركة سرحان.

وسجل سعر الطن نحو 32000 جنيه من شركة المعادي.

وصل سعر الطن نحو 31.750 جنيه من شركة العشري للصلب.

وبلغ سعر الطن نحو 31.500 جنيه من شركة عطية.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.