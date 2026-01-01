قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية الأول من يناير 2026

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

استقرت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، وكذلك في السوق المحلي، بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا بداية العام الميلادي الجديد 1 يناير 2026.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2025، مع تسجيل تحركات محدودة في بعض المنتجات، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

ارتفعت أسعار الخردة  370 دولارا / طن  بمقارنة 369  دولارا / طن سعر الأسبوع الماضي بزيادة دولارا.

استقرت أسعار خام الحديد لنحو  106 دولارات / طن دون تغيير الأسبوع.

أما أسعار البليت استقرت عند 435–440 دولارًا للطن FOB روسيا  .

واستقرت أسعار حديد التسليح عند 495 – 510 دولارات / طن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

واصلت أسعار حديد التسليح استقرارها في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الخميس  نحو 34.600 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 31.500 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 33.365 جنيهات.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 1 يناير 2026: 

سجل سعر  الطن نحو 34.000 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  33.700 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 33.500 جنيه حديد المصريين.

وصل سعر الطن نحو 33.500 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

بلغ سعر الطن بنحو  33.000 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو  32.250 جنيها من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو  32.250 جنيه من حديد مصر ستيل.

وسجل سعر الطن نحو  32 ألف جنيه من شركة سرحان.

وسجل سعر الطن نحو 32000 جنيه من شركة المعادي.

وصل سعر الطن نحو 31.750 جنيه من شركة العشري للصلب.

وبلغ سعر الطن  نحو 31.500 جنيه من شركة عطية.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.

أسعار الحديد أسعار الحديد اليوم أسعار الحديد عالميا أسعار الحديد محليا سعر طن الحديد

