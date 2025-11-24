مفاجآت بشأن إصابات القلعة الحمراء.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط مفاجأة بشأن إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي وإصابة أحمد عبد القادر وإصابة محمد شكري.

إصابات الأهلي

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأشعة أثبتت إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

بينما أثبتت الأشعة إصابة أحمد عبد القادر بمزق جزئي في العضلة الخلفية وإصابة محمد شكري بشد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة".

الأهلي يكشف عن حقيقة وجود عروض لـ إمام عاشور

وكانت قد أكدت إدارة الأهلي أنه ليس هناك أي عروض رسمية لإمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية .

وقال مصدر بالأهلي أنه ليس هناك أي عروض على الإطلاق وهناك حالة من التركيز الشديد لدي اللاعب للتواجد في المباريات المقبلة بغض النظر عن كافة الأمور الأخري.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات اليوم قبل السفر الي المغرب صباح الاربعاء المقبل استعداداً لمواجهة الجيش الملكي بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.