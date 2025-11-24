رشحت قدوس بديلا.. جماهير ليفربول تهاجم صلاح بعد خسارة نوتنجهام

شارك محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في سقوط الريدز أمام نظيره فريق نوتنجهام فوريست بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

عقب خسارة ليفربول الإنجليزي أمام نظيره فريق نوتنجهام فوريست تجمد رصيده عند النقطة الثامنة عشرة في المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري الانجليزي.

وشنت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا ضد محمد صلاح عقب خسارة الريدز أمام نظيره فريق نوتنجهام فوريست بثلاثية نظيفة في البريمييرليج.

وجاءت ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح ضد نوتنجهام فوريست عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي نشرتها تقارير إعلامية علي النحو التالي:

صلاح أصبح نسخة الرجل الخفى.

هذا هو الوقت الأمثل لجلوس محمد صلاح على دكة البدلاء.

قدرة نوتينجهام فورست على تحويل محمد صلاح لجناح من مستوى دوري المؤتمرات الأوروبي أمر جنوني حقًا.

بناء فريق حول محمد صلاح البالغ من العمر 33 يتجاوز 500 مليون هو أمر غريب.

وقت محمد صلاح في ليفربول انتهى، احضروا قدوس.

مباراة صعبة لصلاح حتى أفضل اللاعبين يمرون بأيام صعبة، لكنه سيتعافى في المباراة القادمة.

فقد صلاح الكرة 36 مرة وراوغ 5 مرات فقط من أصل 15 محاولة.

صلاح اترك كرة القدم قبل أن تتركك.

إحصائيات محمد صلاح ضد نوتينجهام مؤسفة، هل هي حقيقية أم أحد أخطأ في إحصائيات المباراة؟ فقدان الكرة 36 مرة لهو أمر جنوني، مواجهة نوتنجهام فوريست كانت صعبة على ليفربول ويا لها من فوضى.

هذا صحيح، صلاح لا يمكنه أن يحظى بموسم جيد دون تسديد ركلات جزاء.

صلاح أسطورتي المفضلة، لن أنسى أبدًا الأيام الجيدة سابقًا.

الأمر انتهى لمحمد صلاح، السعودية تناديك أخي.

الأمر ليس ببعيد أقل من شهر وسوف تشاهدون ليفربول بدون صلاح المشكلة أكبر من مستوى صلاح.



ويلتقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق ايندهوفن الهولندي يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.