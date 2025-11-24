قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رشحت قدوس بديلا.. جماهير ليفربول تهاجم صلاح بعد خسارة نوتنجهام

يسري غازي

شارك محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في سقوط الريدز أمام نظيره فريق نوتنجهام فوريست بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

عقب خسارة ليفربول الإنجليزي أمام نظيره فريق نوتنجهام فوريست تجمد رصيده عند النقطة الثامنة عشرة في المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري الانجليزي.

وشنت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا ضد محمد صلاح عقب خسارة الريدز أمام نظيره فريق نوتنجهام فوريست بثلاثية نظيفة في البريمييرليج.

وجاءت ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح ضد نوتنجهام فوريست عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي نشرتها تقارير إعلامية علي النحو التالي:

صلاح أصبح نسخة الرجل الخفى.

هذا هو الوقت الأمثل لجلوس محمد صلاح على دكة البدلاء.

قدرة نوتينجهام فورست على تحويل محمد صلاح لجناح من مستوى دوري المؤتمرات الأوروبي أمر جنوني حقًا.

بناء فريق حول محمد صلاح البالغ من العمر 33 يتجاوز 500 مليون هو أمر غريب.

وقت محمد صلاح في ليفربول انتهى، احضروا قدوس.

مباراة صعبة لصلاح حتى أفضل اللاعبين يمرون بأيام صعبة، لكنه سيتعافى في المباراة القادمة.

فقد صلاح الكرة 36 مرة وراوغ 5 مرات فقط من أصل 15 محاولة.

صلاح اترك كرة القدم قبل أن تتركك.

إحصائيات محمد صلاح ضد نوتينجهام مؤسفة، هل هي حقيقية أم أحد أخطأ في إحصائيات المباراة؟ فقدان الكرة 36 مرة لهو أمر جنوني، مواجهة نوتنجهام فوريست كانت صعبة على ليفربول ويا لها من فوضى.

هذا صحيح، صلاح لا يمكنه أن يحظى بموسم جيد دون تسديد ركلات جزاء.

صلاح أسطورتي المفضلة، لن أنسى أبدًا الأيام الجيدة سابقًا.

الأمر انتهى لمحمد صلاح، السعودية تناديك أخي.

الأمر ليس ببعيد أقل من شهر وسوف تشاهدون ليفربول بدون صلاح المشكلة أكبر من مستوى صلاح.
 

ويلتقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق ايندهوفن الهولندي يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

