محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست

يواجه فريق ليفربول نظيره نوتينجهام فورست في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، في اطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المتوقع أن يخوض المدرب الهولندي أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:

ـ حراسة المرمى: أليسون بيكر

ـ خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – دومينيك سوبوسلاي

ـ خط الوسط: كورتس جونز – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ

ـ خط الهجوم: كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي – محمد صلاح

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف 22 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بينما يحتل نوتينجهام فورست المركز التاسع عشربرصيد 9 نقاط