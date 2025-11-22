قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الجزائرية

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام السادسة مساء اليوم مع فريق شبيبة القبائل الجزائري في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة.

لعب الأهلي مع شبيبة القبائل أربع مباريات خلال مواجهتين في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كانت كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 5 أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.
المواجهة الأولى كانت في دور المجموعات عام 2006، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشئ أحرزهما أحمد صديق وأسامة حسني، وتعادل الفريقان بالجزائر بنتيجة هدفين لكل فريق أحرز هدفي الأهلي محمد أبو تريكة.

المواجهة الثانية كانت في دور المجموعات عام 2010، فاز شبيبة القبائل بالجزائر بنتيجة هدف للاشئ وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه محمد ناجي جدو.

جدير بالذكر أنه كان مقرراً أن يلتقي الفريقان في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم "بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري" عام 1981، لكن استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدى لاعتذار النادي الأهلي عن عدم استكمال البطولة، وأكمل شبيبة القبائل مشواره وفاز بالبطولة.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية الجزائرية في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، فقد لعب الأهلي 28 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز في اثنتي عشرة مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 38 هدفاً واستقبلت شباكه اثنين وعشرين هدفاً.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي كرة القدم الاندية الجزائرية دوري ابطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية اليوم السبت

تكنولوجيا

رجال الأعمال: منتدى مهارات التوظيف في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب الاستثمار في الكفاءات

وزير الإسكان خلال الجولة

وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يختتمان جولتهما بتفقد محطتي معالجة "بطن أهريت" و"الحامولي"

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد