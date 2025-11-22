قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الجزائرية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام السادسة مساء اليوم مع فريق شبيبة القبائل الجزائري في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة.

لعب الأهلي مع شبيبة القبائل أربع مباريات خلال مواجهتين في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كانت كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 5 أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

المواجهة الأولى كانت في دور المجموعات عام 2006، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشئ أحرزهما أحمد صديق وأسامة حسني، وتعادل الفريقان بالجزائر بنتيجة هدفين لكل فريق أحرز هدفي الأهلي محمد أبو تريكة.

المواجهة الثانية كانت في دور المجموعات عام 2010، فاز شبيبة القبائل بالجزائر بنتيجة هدف للاشئ وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه محمد ناجي جدو.

جدير بالذكر أنه كان مقرراً أن يلتقي الفريقان في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم "بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري" عام 1981، لكن استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدى لاعتذار النادي الأهلي عن عدم استكمال البطولة، وأكمل شبيبة القبائل مشواره وفاز بالبطولة.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية الجزائرية في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، فقد لعب الأهلي 28 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز في اثنتي عشرة مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 38 هدفاً واستقبلت شباكه اثنين وعشرين هدفاً.