الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أزمة مالية وتحركات مكثفة.. الزمالك يبحث عن مدرب أجنبي قوي.. هل يحسم الملف قريبا؟

منتصر الرفاعي

تنتظر إدارة الكرة بنادي الزمالك حدوث انفراجة مالية خلال الفترة المقبلة من أجل حسم ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في ظل الأزمة المالية التي تحول حاليًا دون اتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن.

ورغم صعوبة الموقف المالي لم تتوقف تحركات جون إدوارد المدير الرياضي للنادي الذي بدأ بالفعل في البحث عن مدرب مناسب يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لإتمام الاتفاق فور حل أزمة السيولة.

جون إدوارد يبدأ التحرك ويدرس السير الذاتية

وبحسب مصادر داخل القلعة البيضاء يدرس جون إدوارد عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب مع وضع عدة معايير أساسية في الاعتبار أبرزها القيمة المالية للراتب إلى جانب الأسلوب الفني للمدرب ومدى توافقه مع طبيعة الكرة داخل نادي الزمالك للوصول إلى اتفاق مبدئي يُفعل لاحقًا.

ملامح المدرب الأجنبي المنتظر في الزمالك

واستقر مسؤولو نادي الزمالك على الخطوط العريضة لمواصفات المدير الفني الجديد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق والحاجة إلى تصحيح المسار فنيا وإداريا.

وأكد مصدر داخل النادي أن الإدارة تبحث عن مدرب يمتلك خبرات كبيرة، وسبق له العمل في أندية جماهيرية ويجيد التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية إلى جانب تمتعه بشخصية قوية قادرة على فرض الانضباط داخل غرفة الملابس.

إدارة الأزمات شرط أساسي للمدرب الجديد

وأوضح المصدر أن من أبرز الشروط المطلوبة في المدير الفني الجديد امتلاكه خبرة واضحة في إدارة الأزمات خاصة مع تراجع النتائج وتعدد الملفات الشائكة داخل الفريق فضلا عن قدرته على تطوير الأداء الفني بأدوات محدودة بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

مرونة تكتيكية وثقة في اللاعبين الشباب

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يفضل التعاقد مع مدرب يتمتع بمرونة تكتيكية عالية وقادر على توظيف العناصر المتاحة بشكل أفضل مع منح الثقة للاعبين الشباب والعمل على خلق حالة من الاستقرار الفني والنفسي بدلا من الاعتماد على الحلول المؤقتة.

إدارة الزمالك تتحفظ على الأسماء المطروحة

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك تدرس حاليًا عددًا من السير الذاتية لمدربين أجانبمع التحفظ التام على ذكر أي أسماء مؤكدا أن القرار النهائي لن يُتخذ إلا بعد التأكد من توافق المدرب المختار مع متطلبات المرحلة وإمكانيات النادي المالية.

تجربة فيريرا تفرض الحذر في اختيار المدرب الأجنبي

وترفض إدارة الزمالك التعاقد مع مدير فني أجنبي يفتقر إلى الخبرة أو السيرة الذاتية القوية خاصة في ظل الأزمة المالية التي قد تفرض خيارات محدودة خوفا من تكرار تجارب غير ناجحة سابقة.

ويبدي مسؤولو نادي الزمالك تخوفهم من تكرار تجربة المدرب يانيك فيريرا الذي تم التعاقد معه براتب منخفض لكنه فشل في تحقيق النجاح الفني وانتهت تجربته بتقديم شكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

معتمد جمال.. حل مؤقت قد يتحول إلى دائم

ويرى مسؤولو الزمالك أنه في حال نجاح معتمد جمال في مهمته المؤقتة على رأس القيادة الفنية للفريق قد يستمر في منصبه حتى نهاية الموسم لمنح الإدارة الوقت الكافي لاختيار مدرب أجنبي قوي من بين الأسماء المطروحة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي قد أعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على أن يعاونه إبراهيم صلاح لاعب الفريق السابق.

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
الرئيس ترامب
