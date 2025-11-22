تشيلسي في اختبار جديد أمام بيرنلي لتعزيز موقعه بين الكبار

يحل تشيلسي ضيفًا على بيرنلي اليوم، السبت، عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى تشيلسي إلى تعزيز موقعه بين فرق المقدمة، مستفيدًا من النسق التصاعدي الذي يقدمه مؤخرًا، حيث لم يتذوق طعم الخسارة في آخر أربع مباريات خاضها في مختلف البطولات.

ويحتل الفريق اللندني المركز الثالث برصيد 20 نقطة، متأخرا بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر.

وتبدو مهمة "البلوز" واعدة أمام بيرنلي، صاحب المركز السابع عشر، والذي يعاني من تراجع واضح في الأداء والنتائج، ما يمنح تشيلسي أفضلية نظرية في سعيه لحصد ثلاث نقاط إضافية تعزز منافسته في المراكز الأولى.