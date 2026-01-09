شهادة وعي وثقة.. وصول صفحة دار الإفتاء إلى 15 مليون متابع

أعلنت دار الإفتاء المصرية وصول صفحتها على فيسبوك إلى 15 مليون متابع، مؤكدة أنه ليس رقمًا عابرًا بل شهادة وعيٍ وثقةٍ في مجتمعٍ يقدّر المؤسسة الدينية، ويتابعها بوعيٍ ليتعلم أمور دينه بمنهجٍ علميٍّ رصين، ورسالةٍ دينيةٍ مسؤولة.

وصول صفحة دار الإفتاء المصرية إلى 15 مليون متابع

وأضافت دار الإفتاء، عبر منشورها، "نعدكم بمواصلة العمل بكل أمانة وإخلاص، لخدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم الفتوى الرشيدة التي تحفظ الدين وتصون المجتمع".

حصاد دار الإفتاء عام 2025

شهد عام 2025م نشاطًا مكثفًا د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على المستويين المحلي والدولي، إذ شارك فضيلته في ما يقرب من مائتي لقاء وفعالية على المستويين المحلي والدولي، تنوعت بين استقبال الوفود الدينية والفكرية من داخل مصر وخارجها، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية، وعقد اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى.

وقد تضمنت هذه المشاركات حضورًا فاعلًا في عدد كبير من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وألقى خلالها فضيلته عشرات الكلمات والمحاضرات العلمية المتخصصة التي ناقشت قضايا راهنة تمس واقع المجتمعات وتحدياتها، وفي مقدمتها: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الفتوى، والتطرف والإرهاب الإلكتروني، والتغير المناخي، وبناء الإنسان، وتعزيز الأمن الفكري، وترسيخ قيم التعايش بين الأديان، ومكافحة الشائعات، وبناء الوعي، ودعم الهوية الوطنية، والتصدي للشبهات الفكرية والإلحادية.

ويجسّد هذا الحراك المكثف الدور العلمي والدعوي والمؤسسي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية، وسعيها المتواصل إلى تعزيز الحضور الدولي، وتوسيع دوائر الحوار والتعاون مع المؤسسات الدينية والفكرية إقليميًّا وعالميًّا، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.