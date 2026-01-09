قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حكم التكسب من لعبة البلياردو وألعاب الكمبيوتر.. الإفتاء: حرام في هذه الحالة

حكم التكسب من لعبة البلياردو وألعاب الكمبيوتر
حكم التكسب من لعبة البلياردو وألعاب الكمبيوتر
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل لعبة البلياردو ومراكز ألعاب الكمبيوتر تسلية مباحة، أم تتحول إلى كسبٍ محرَّم إذا خالفت القيم والأخلاق؟.

وأجاب عن السؤال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: بعض الناس يسألون عن لعبة البلياردو والأتاري وإقامة مركز لألعاب الكمبيوتر، لذلك لابد ان نؤكد على أن لعبة البلياردو حلال إذا لم يصاحبها شيء محرم يخرجه عن الأصل في الأشياء، حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة.

حكم التكسب من ألعاب الكمبيوتر

وتابع خلال فيديو منشور عبر صفحة الإفتاء على فيس بوك: أما عن إقامه مركز لألعاب الكمبيوتر فإذا 
كانت الألعاب المبرمجة على الكمبيوتر والتي يتيحها ذلك المركز للشباب تهدف الى التسلية الفكرية والذهنية، وتمرر العقل على أن يستخدم الطاقات التي وهبها الله إياه، ولا تتضمن برامج لإثارة الغرائز والشهوات والدعوة إلى الإباحية أو لترويج العنف أو الجريمة، فتكون حلالا ولا بأس بها شرعا، ويكون الكسب الناتج عن تأجيرها حلالا 
بلا شك.

يحرم التكسب من الألعاب فى هذه الحالة

 وأضاف: أما إذا كانت تهدف إلى هدم الأخلاق والقيم أو تثير الغرائز الجنسية أو تروج للجريمة فإنها تكون محرمة، لإنها إعانة على أمر محرم، وقد قال الله تعالى “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان”، ويكون في هذا الوقت الكسب الناتج منها حراما.

حكم من ترك عمله الأساسي للتربح من السوشيال

أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده: ما حكم من ترك عمله الأساسي واتجه لـ التربح من مواقع التواصل الاجتماعي؟.

وأوضح الشيخ العوضي، في فتوى له، أن الإسلام يولي أهمية كبيرة للعمل والكدح من أجل الرزق، مشددًا على أن العمل هو أساس الحياة وهو مطلب شرعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنفسي.

وأشار إلى أن العمل في الإسلام ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل هو عبادة وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مستشهدا بآية كريمة في القرآن: "فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه"، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى دعا في هذه الآية إلى السعي والعمل الجاد.

وأكد أن هناك فرقًا بين العمل الجاد الذي يسعى الإنسان من خلاله إلى الكسب الحلال، وبين محاولات البحث عن الكسب السريع عبر السوشيال ميديا، الذي قد يتسبب في فترات من الكساد إذا توقفت الحركة على الإنترنت أو وقع الموقع في أزمة.

وتطرق إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يشجع الصحابة على العمل والكدح، مشيرًا إلى مواقف متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعمل بنفسه في عدة مجالات مثل التجارة ورعاية الأغنام، مما يعكس أهمية التفاني في العمل.

وأضاف أن العمل على السوشيال ميديا مشروط بشرطين: أن يتماشى مع الضوابط الشرعية وألا يتعارض مع القيم الأخلاقية، موضحًا أنه يجب أن يكون المحتوى الذي يُقدّم مفيدًا ولا يخالف الشرع، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا المجال، محذرًا من الكسب غير المشروع أو الاستغلال غير الأخلاقي.

البلياردو بلياردو الأتاري لعبة البلياردو التكسب من ألعاب الكمبيوتر

