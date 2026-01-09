قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الأجهزة الأمنية تكشف عن سبب وفاة مُحفظ قرآن وابنه وابنته في شبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عن ملابسات وفاة أب واثنان من أبنائه، فيما أُصيبت الأم وابن آخر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.


وتبين أن وراء الوفاة والإصابات تسريب غاز داخل محل السكن أدى إلي الوفاة وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثث عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

بلاغا بالواقعة 

ولقي أب مصرعه واثنان من أبنائه، فيما أُصيبت الأم وابن آخر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر تسريب غاز، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجري نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مستشفى ناصر العام يفيد باستقبال خمسة أشخاص من أسرة واحدة يعانون أعراضًا حادة، مع الاشتباه في إصابتهم بتسمم.


بالمعاينة والفحص تبين وفاة الأب واثنين من أبنائه عقب وصولهم للمستشفى، بينما جرى حجز الأم وابن آخر لتلقي العلاج، حيث وُضعا تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة نظرًا لخطورة حالتهما.


وتبين أن  المتوفين هم الاب «محمد. ع. م» 50 سنة محفظ قرآن، ونجله «أحمد. م.ع. م» 21 سنة، ونجلته «حفصة. م.ع» 18 سنة، والمصابين هما  «زينب. م. ع»، 47 سنة، ربة منزل، الأم، آلام بالبطن، و «حمزة. م.ع»، 13 سنة، الابن ألام بالبطن.


وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثث عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى واستعجال تحريات المباحث وسؤال أهلية المتوفين وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

القليوبية محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

