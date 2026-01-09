الأجهزة الأمنية تكشف عن سبب وفاة مُحفظ قرآن وابنه وابنته في شبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عن ملابسات وفاة أب واثنان من أبنائه، فيما أُصيبت الأم وابن آخر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مستشفى ناصر العام يفيد باستقبال خمسة أشخاص من أسرة واحدة يعانون أعراضًا حادة، مع الاشتباه في إصابتهم بتسمم.



بالمعاينة والفحص تبين وفاة الأب واثنين من أبنائه عقب وصولهم للمستشفى، بينما جرى حجز الأم وابن آخر لتلقي العلاج، حيث وُضعا تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة نظرًا لخطورة حالتهما.



وتبين أن المتوفين هم الاب «محمد. ع. م» 50 سنة محفظ قرآن، ونجله «أحمد. م.ع. م» 21 سنة، ونجلته «حفصة. م.ع» 18 سنة، والمصابين هما «زينب. م. ع»، 47 سنة، ربة منزل، الأم، آلام بالبطن، و «حمزة. م.ع»، 13 سنة، الابن ألام بالبطن.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثث عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى واستعجال تحريات المباحث وسؤال أهلية المتوفين وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.