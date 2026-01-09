أزهري يفجر مفاجأة.. بعض الزوجات يضربن أزواجهن ونتلقى فتاوى بذلك

علق الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، على أن 30 % من السيدات يقومون بضرب الأزواج، قائلا إن هناك حالات شرعية تعرض عليه بخصوص ضرب الزوجة للزوج، فهناك بالفعل حالات لضرب الزوجات للأزواج.

وأضاف الشيخ عبد العزيز النجار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الله حدد في سورة النساء الآية 34، ترتيب الأمور الخاصة بضرب الزوج لـ زوجته، موضحًا أن الضرب لم يأت في البداية البداية كانت بالتوعية والعظة، وأن الله لم يحدد مدة للموعظة.

العظة والهجر

ولفت إلى أنه بعد العظة يأتي الهجر في الفراش، والضرب يأتي في النهاية، وأن كل رجل عليه أن يعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يضرب إحدى زوجته، ولم يثبت أن أحد الصحابة قام بضرب زوجته.

وأشار إلى أن ضرب الزوج للزوجة له حدود، وليس الأمر مطلق ومن يقوم الزوج بضرب زوجته ضرب شديد، لآن الضرب ليس حل، وأنه بعد الضرب يكون الذهاب لـ الحكم.