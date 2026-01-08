قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مناقشة كتاب الثلاثية الطيبة بمكتبة الأزهر الشريف

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
إيمان طلعت

ينظم قصر ثقافة الطارف بالقرنة، بالتعاون مع مكتبة الأزهر الشريف، فعالية ثقافية لمناقشة كتاب «الثلاثية الطيبة» للأديبة مريم توفيق، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية الهادفة إلى دعم الحوار الفكري وتعزيز الوعي المجتمعي.

وتتناول المناقشة قراءة في الكتاب عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في سياق إبراز دوره الفكري والحضاري، وذلك ضمن رسالة وزارة الثقافة الرامية إلى دعم الفكر المستنير، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وإبراز إسهامات الأزهر الشريف في نشر ثقافة السلام والحوار.

وتُعقد الفعالية يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بمقر مكتبة الأزهر الشريف أمام ساحة فضيلة الشيخ محمد الطيب – حفظه الله، بحضور نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري.

ويأتي تنظيم هذه المناقشة تأكيدًا على التكامل بين المؤسسات الثقافية والدينية في دعم الإنتاج الأدبي والفكري، وإثراء مساحات النقاش العام بما يسهم في بناء الوعي وتعميق ثقافة الحوار.

في سياق آخر.. قدّم وفد من فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالمنوفية، التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد، وذلك خلال زيارة لمطرانية مارجرجس، بشبين الكوم.

ترأس الوفد: الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنوفية، يرافقه كل من: الدكتور سامي عياد، الوكيل الشرعي بمنطقة المنوفية الأزهرية، والدكتور هشام إبراهيم عمار، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالمنوفية، ورئيس لجان الفتوى،  وفضيلة الشيخ صبحي زكريا زايد، مدير إدارة الدعوة، وفضيلة الشيخ عماد إبراهيم سماحة، مدير إدارة التوجيه بالمنطقة.

وكان في استقبال الوفد: الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، وعدد من قيادات المطرانية، حيث سادت أجواء من الود، والمحبة، وتبادل التهاني، في صورة تعكس عمق العلاقات الوطنية، ووحدة النسيج المصري.

وأكد أعضاء الوفد أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والتسامح بين أبناء الوطن الواحد، مشيرين إلى أن شريعة الإسلام الحنيف، أرست أسس الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، ودعت إلى ترسيخ قيم السلام، والتعاون الإنساني، بما يعزز استقرار المجتمع، ويحفظ وحدته.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل رفعة الوطن، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، ومواجهة كل ما من شأنه المساس بوحدة مصر وأمنها واستقرارها.

قصر ثقافة الطارف بالقرنة مكتبة الأزهر شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم

الوزير هنو يكرّم محمود مسلم في عيد الثقافة الثاني

مصطفى بكري

مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. والجميع يدرك حكمة وذكاء الرئيس السيسي

قضايا الدولة والأكاديمية العسكرية

150 عاما على قضايا الدولة.. توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع الأكاديمية العسكرية

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد