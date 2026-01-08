مناقشة كتاب الثلاثية الطيبة بمكتبة الأزهر الشريف

ينظم قصر ثقافة الطارف بالقرنة، بالتعاون مع مكتبة الأزهر الشريف، فعالية ثقافية لمناقشة كتاب «الثلاثية الطيبة» للأديبة مريم توفيق، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية الهادفة إلى دعم الحوار الفكري وتعزيز الوعي المجتمعي.

وتتناول المناقشة قراءة في الكتاب عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في سياق إبراز دوره الفكري والحضاري، وذلك ضمن رسالة وزارة الثقافة الرامية إلى دعم الفكر المستنير، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وإبراز إسهامات الأزهر الشريف في نشر ثقافة السلام والحوار.

وتُعقد الفعالية يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بمقر مكتبة الأزهر الشريف أمام ساحة فضيلة الشيخ محمد الطيب – حفظه الله، بحضور نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري.

ويأتي تنظيم هذه المناقشة تأكيدًا على التكامل بين المؤسسات الثقافية والدينية في دعم الإنتاج الأدبي والفكري، وإثراء مساحات النقاش العام بما يسهم في بناء الوعي وتعميق ثقافة الحوار.

في سياق آخر.. قدّم وفد من فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالمنوفية، التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد، وذلك خلال زيارة لمطرانية مارجرجس، بشبين الكوم.

ترأس الوفد: الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنوفية، يرافقه كل من: الدكتور سامي عياد، الوكيل الشرعي بمنطقة المنوفية الأزهرية، والدكتور هشام إبراهيم عمار، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالمنوفية، ورئيس لجان الفتوى، وفضيلة الشيخ صبحي زكريا زايد، مدير إدارة الدعوة، وفضيلة الشيخ عماد إبراهيم سماحة، مدير إدارة التوجيه بالمنطقة.

وكان في استقبال الوفد: الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، وعدد من قيادات المطرانية، حيث سادت أجواء من الود، والمحبة، وتبادل التهاني، في صورة تعكس عمق العلاقات الوطنية، ووحدة النسيج المصري.

وأكد أعضاء الوفد أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والتسامح بين أبناء الوطن الواحد، مشيرين إلى أن شريعة الإسلام الحنيف، أرست أسس الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، ودعت إلى ترسيخ قيم السلام، والتعاون الإنساني، بما يعزز استقرار المجتمع، ويحفظ وحدته.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل رفعة الوطن، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، ومواجهة كل ما من شأنه المساس بوحدة مصر وأمنها واستقرارها.