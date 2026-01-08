نتيجة التظلمات وقوائم الانتظار لمسابقة شغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف| الرابط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة نتيجة التظلمات للمتقدمين في مسابقة شغل (4474) وظيفة معلم مساعد رياض أطفال لصالح الأزهر الشريف، إلى جانب إتاحة ترتيب قوائم الانتظار.

وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg/

وأوضح الجهاز أن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن موقفهم النهائي باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، من خلال الحساب الشخصي على بوابة الوظائف الحكومية.



وأشار الجهاز إلى أن قوائم الانتظار سيتم الرجوع إليها حال عدم استكمال العدد المطلوب من المقبولين نهائيًا، أو في حالة الاعتذار أو عدم استيفاء أي من شروط التعيين، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للمسابقة.