الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
أخبار البلد

تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير

تطبيق إنستا باي
تطبيق إنستا باي
محمد غالي

شهدت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا حول الحد الأقصى للتحويل عبر تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt، وذلك عقب إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على حدود التحويل اليومية والشهرية بشكل فوري من خلال التطبيق، دون الحاجة إلى التواصل مع خدمة العملاء أو التوجه إلى الفروع البنكية.

تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt

تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt

ويعد تطبيق إنستا باي أحد أهم تطبيقات الدفع والتحويلات اللحظية في مصر، حيث يعتمد عليه ملايين المستخدمين لإجراء التحويلات البنكية الفورية على مدار 24 ساعة، الأمر الذي زاد من اهتمام العملاء بالتعرف على حدود التحويل والسحب، إلى جانب المزايا الجديدة التي تم إضافتها مؤخرا.

الميزة الجديدة في تطبيق إنستا باي

الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين معرفة حدود التحويل الخاصة بهم خلال ثوان معدودة، بما يساعد على إدارة الأموال بسهولة أكبر، ويعزز مستويات الشفافية والأمان أثناء تنفيذ المعاملات المالية.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إنستا باي لتطوير خدماتها الرقمية، ومنح المستخدمين سيطرة أوسع على معاملاتهم المصرفية اليومية والشهرية، من خلال أدوات ذكية تسهم في متابعة العمليات المالية بصورة أكثر مرونة وسرعة.

وأكدت إنستا باي أن تصميم هذه الميزة جاء استجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة لإدارة أموالهم بكفاءة، مشيرة إلى أن الخدمة الجديدة تعكس التزام التطبيق بتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الثقة، ودعم معايير الأمان المالي في منظومة المدفوعات الرقمية.

خدمة تحويل الأموال من الخارج

يتيح تطبيق إنستا باي للمستخدمين الاستفادة من خدمة تحويل الأموال من الخارج، حيث يمكن إجراء تحويلات لحظية بالعملة الأجنبية من الدولة المقيم بها العميل، على أن يتم تحويل المبلغ وإيداعه بالجنيه المصري في الحساب البنكي أو المحفظة الذكية المرتبطة بالتطبيق، مقابل رسوم تحويل يتم من خلالها استبدال العملة الأجنبية بالجنيه المصري.

تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt

خطوات التحويل اللحظي من الخارج

تتم عملية التحويل من الخارج من خلال توجه الشخص الراغب في التحويل إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال، وطلب خدمة التحويل اللحظي مع تحديد قيمة المبلغ، ثم إدخال رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المرتبط بالمحفظة البنكية أو البطاقة، ليتم بعدها إرسال المبلغ بالجنيه المصري إلى حساب المستفيد.

حدود السحب والتحويل عبر إنستا باي

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق تعديل حدود السحب والتحويل عبر تطبيق إنستا باي، وفقا للقواعد المنظمة لخدمات منظومة المدفوعات اللحظية. وبحسب التعليمات الرسمية، يبلغ الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للتحويلات اليومية إلى 120 ألف جنيه، ولا يجوز أن تتجاوز قيمة التحويلات الشهرية 400 ألف جنيه عبر التطبيق.

ما هو تطبيق إنستا باي
 

إنستا باي هو تطبيق رقمي يتيح للمستخدمين الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم البنكية، وإجراء التحويلات المالية اللحظية باستخدام الهاتف المحمول، ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في مصر.

خدمات ومميزات تطبيق إنستا باي

يوفر التطبيق مجموعة من الخدمات، أبرزها ربط جميع الحسابات البنكية في تطبيق واحد، وإمكانية التحويل الفوري بين الحسابات داخل البنوك المسجلة على الشبكة المصرفية، والتحويل إلى المحافظ الرقمية وبطاقات ميزة، إلى جانب الاستعلام عن الأرصدة، وإصدار كشف حساب مصغر، وإضافة أكثر من حساب بنكي داخل التطبيق.

خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باي

تبدأ عملية التحويل بفتح التطبيق والضغط على خيار إرسال نقود، ثم اختيار رقم الهاتف، وتحديد الحساب البنكي، وإدخال البيانات المطلوبة التي تشمل رقم الهاتف وقيمة المبلغ، يلي ذلك مراجعة بيانات التحويل، ثم إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام، ليتم تنفيذ التحويل بنجاح.

تطبيق إنستا باي إنستا باي إنستا تطبيق إنستا instaPay InstaPay Egypt

