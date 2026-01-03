قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

دراما رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل "وننسى اللى كان"

الفنانة ياسمين عبد العزيز
الفنانة ياسمين عبد العزيز
أحمد إبراهيم

تضع الفنانة ياسمين عبد العزيز آمالا كبيرة على مسلسلها الجديد “وننسى اللى كان” والذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث تقدم عملا جديدا مع فريق عمل مسلسلها الماضي وخاصة الثنائى عمرو محمود ياسين والفنان كريم فهمي، ونرصد فى التقرير التالى أبرز التفاصيل والمعلومات عن المسلسل. 

شخصية ياسمين عبد العزيز فى “وننسى اللى كان” 

لفتت الفنانة ياسمين عبد العزيز أنظار جمهورها ومتابعيها، بعدما شاركتهم صورة من أحدث ظهور لها عبر حساباتها الرسمية على موقع إنستجرام، في خطوة أشعلت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.


وظهرت ياسمين عبد العزيز وسط عدسات المصورين، في لقطة بدت وكأنها رسالة تشويقية لجمهورها، تعكس ملامح الدور الذي تقدمه ضمن أحداث مسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.


وتتناول أحداث المسلسل قصة امرأة تتعرض للخيانة من زوجها، ما يؤدي إلى تصاعد الخلافات بينهما، ويدفعها لاتخاذ قرار الانفصال. كما تشهد الأحداث صراعًا حادًا بين ياسمين عبد العزيز والفنانة شيرين رضا، التي تدخل في مواجهة معها من خلال ترويج الشائعات ضدها، بينما تحاول ياسمين الدفاع عن نفسها بمساندة أصدقائها، إلى جانب الحارس الشخصي الخاص بها، الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

شخصية سينتيا خليفة فى “وننسى اللى كان”

بدأت النجمة سينتيا خليفة تصوير أول مشاهدها في مسلسل "وننسى اللي كان" الذي تتصدر بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني 2026.

وكشفت سينتيا عن الصور الأولى من كواليس اليوم الأول للتصوير، معلنة بدء تحضيرات العمل الذي يجمع مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية، بينهم كريم فهمي، ليلى عز العرب، محمد لطفي، ولينا صوفيا. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتجسد سينتيا شخصية شقيقة "جليلة" التي تلعب دورها ياسمين عبد العزيز خلال أحداث المسلسل.

شخصية ليلى عز العرب فى “وننسى اللى كان”

قالت الفنانة ليلي عز العرب، إنها تستكمل تصوير مشاهدها في مسلسل «وننسي اللي كان»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026.

وأضافت ليلي عز العرب لـ صدى البلد، أن العمل يحمل العديد من المفاجآت الدرامية، معربة عن أملها في أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور ويحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

أبطال مسلسل “وننسى اللى كان” وقنوات العرض 

مسلسل «وننسي اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي، إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، ومن المقرر عرض المسلسل عبر قنوات MBC خلال شهر رمضان 2026، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة بعد النجاح الذي حققته الأعمال السابقة لصُنّاعه وأبطاله.

تعاون ناجح بين ياسمن وعمرو 

ويأتي هذا التعاون بين ياسمين عبدالعزيز، والمؤلف عمرو محمود ياسين، بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «وتقابل حبيب»، الذى عرض فى رمضان 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركها بطولته: كريم فهمى، وخالد سليم، وأنوشكا، وصلاح عبدالله، ونيكول سابا، وآخرون.

ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز "وننسى اللى كان" كريم فهمي الفنان كريم فهمي

