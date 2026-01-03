بعد تغيير اسمه.. عمرو سعد يروج لمسلسله الجديد إفراج

شارك الفنان عمرو سعد، صورا من كواليس مسلسله الجديد “إفراج” والمقرر عرضه في سباق رمضان 2026.

وكتب عمرو سعد عبر حسابه على فيسبوك: "توكلنا علي الله الصورة الأولى من الدراما الإنسانية “افراج” ان شاء الله مسلسل كل البيوت المصرية والعربية دراما تليق بحجم الثقة والنجاح وتليق بتاريخ الدراما المصرية واتمني تكون اضافة يحبها الجمهور العظيم ويحترمها (لغة الرجال الفعل مش الكلام) من مقولات عباس الريس، (افراج )…للمخرج الكبير: احمد خالد موسي انتظرونا على MBC مصر و MBC Shahid، MBC1، MBC IRAQ".

وكان قد نشر الفنان عمرو سعد صورة تجمعه بزوجته الإعلامية شيماء فوزي يهنئها على إصدار كتاب جديد لها يحمل اسم "باي باي حبي".

وكتب عمرو سعد لزوجته "مبروك الكتاب الجديد" وهو كتاب يتحدث عن كيفية تجاوز مرحلة ما بعد الطلاق والازمة النفسية للرجل والمرأة ويتضمن 8 قصص عن نساء ورجال مستوحى من الواقع والعلاقات العاطفية ومن توزيع دار حابي للنشر.

يُذكر أن عمرو سعد بدأ أخيراً بتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: تارا عماد، جهاد حسام الدين، عبد العزيز مخيون، صفوة، وحاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم لاحقاً.