هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام
سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور
فن وثقافة

بعد تغيير اسمه.. عمرو سعد يروج لمسلسله الجديد إفراج

عمرو سعد
عمرو سعد
سارة عبد الله

شارك الفنان عمرو سعد، صورا من كواليس مسلسله الجديد “إفراج” والمقرر عرضه في سباق رمضان 2026.

وكتب عمرو سعد عبر حسابه على فيسبوك: "توكلنا علي الله الصورة الأولى من الدراما الإنسانية “افراج” ان شاء الله مسلسل كل البيوت المصرية والعربية دراما تليق بحجم الثقة والنجاح وتليق بتاريخ الدراما المصرية واتمني تكون اضافة يحبها الجمهور العظيم ويحترمها (لغة الرجال الفعل مش الكلام) من مقولات عباس الريس، (افراج )…للمخرج الكبير: احمد خالد موسي انتظرونا على MBC مصر و MBC Shahid، MBC1، MBC IRAQ".

وكان قد نشر الفنان عمرو سعد صورة تجمعه بزوجته الإعلامية شيماء فوزي يهنئها على إصدار كتاب جديد لها يحمل اسم "باي باي حبي".

وكتب عمرو سعد لزوجته "مبروك الكتاب الجديد" وهو كتاب يتحدث عن كيفية تجاوز مرحلة ما بعد الطلاق والازمة النفسية للرجل والمرأة ويتضمن 8 قصص عن نساء ورجال مستوحى من الواقع والعلاقات العاطفية ومن توزيع دار حابي للنشر.

يُذكر أن عمرو سعد بدأ أخيراً بتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: تارا عماد، جهاد حسام الدين، عبد العزيز مخيون، صفوة، وحاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم لاحقاً.

عمرو سعد إفراج رمضان 2026

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

