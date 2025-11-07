مبروك يا حبيبتي.. عمرو سعد يدعم زوجته شيماء فوزي عزيز

وجهت الدكتورة شيماء فوزي عزيز، رسالة شكر، لزوجها، الفنان عمرو سعد؛ بعد أن هنأها بمناسبة استعدادها لتقديم برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "ورا كل باب"، والمقرر أن يناقش بعض المشاكل النفسية وعلاجها.

ونشر عمرو سعد البرومو الخاص بالعمل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب عليه معلقا: "مبروك البرنامج الجديد".

كما هنأها عبر خاصية “ستوري” حسابه الشخصي على "إنستجرام"، وكتب: "مبروك يا حبيبتي على البرنامج".

شيماء فوزي تطرح كتابها الجديد

جدير بالذكر أن شيماء فوزي عزيز، تستعد لإطلاق إصدارها الأدبي الثاني، بالتعاون مع إحدى دور النشر والتوزيع، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه عملها الأول.

ويأتي هذا الإصدار ليكمّل مسيرة تميّز الدكتورة شيماء فوزي عزيز، مقدّمة برنامج "وراء كل باب" على قناة "هي"، حيث تواصل من خلاله تقديم طرح مختلف يسلّط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية عميقة، بلغة أدبية سلسة ومؤثرة، تلامس مشاعر القارئ وتفتح نوافذ جديدة للتأمل.