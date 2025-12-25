يتولاها ولي الأمر.. شروط وخطوات استخراج « جواز سفر» للأطفال

ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين، عن شروط وخطوات استخراج «جواز سفر» للأطفال في مصر لعام 2025، حيث ينوب ولي الأمر عن الطفل في كافة الخطوات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج «جواز سفر»

ـ أصل شهادة الميلاد المميكنة «الكمبيوتر» للطفل + نسخة ضوئية منها.

ـ عدد 4 صور شخصية حديثة «4×6» بخلفية بيضاء «يُفضل أن تكون الملابس ملونة وليست بيضاء».

ـ أصل بطاقة الرقم القومي للأب «سارية» + نسخة ضوئية منها.

ـ في بعض الأحيان قد تُطلب قسيمة الزواج للتأكد من بيانات الوالدين «خاصة إذا كان هناك اختلاف في البيانات».

خطوات استخراج جواز السفر

ـ الذهاب إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامتك المذكور في بطاقة الرقم القومي للأب.

ـ سحب نموذج «29 جوازات» (يُصرف مجاناً) وتعبئة البيانات الخاصة بالطفل من واقع شهادة الميلاد.

ـ يتوجه الأب «بصفته الولي الطبيعي» إلى الموظف المختص لمراجعة الأوراق ومطابقة الصور.

ـ التوجه إلى خزينة البنك داخل مقر الجوازات لدفع الرسوم المقررة والحصول على إيصال الدفع.

ـ تقديم إيصال الدفع للموظف، وسيتم تحديد موعد للاستلام.

موعد استخراج جواز السفر

ـ غالباً ما يكون موعد الاستلام بعد 24 ساعة في حال الجواز «المستعجل»

ـ خلال 3 إلى 7 أيام عمل في النظام العادي.

كيفية استخراج جواز سفر مستعجل

إذا كنت بحاجة إلى جواز سفر بشكل عاجل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ـ زيارة موقع وزارة الداخلية المصرية.

ـ الاطلاع على قسم الجوازات والهجرة والجنسية لمعرفة المستندات المطلوبة.

ـ تقديم طلب استخراج الجواز المستعجل إلكترونيًا.

ـ دفع الرسوم عبر الإنترنت.

ـ تحديد موعد الاستلام.

رسوم تجديد جواز السفر لعام 2025

ـ جواز السفر العادي: 1110 جنيهات، يُسلم خلال 3 أيام.

ـ جواز السفر المستعجل خلال يومين: 1300 جنيه.

ـ جواز السفر المستعجل في نفس اليوم: 1600 جنيه.

أماكن استخراج جواز السفر في القاهرة

للتيسير على المواطنين، حددت وزارة الداخلية عدة نقاط لاستخراج الجوازات، منها:

ـ الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالعباسية (للمستعجلين والمغتربين).

ـ قسم جوازات هيئة الاستثمار- شارع صلاح سالم.

ـ قسم جوازات مصر الجديدة- قسم شرطة النزهة.

ـ قسم جوازات البعوث الإسلامية- الدراسة.

ـ قسم جوازات مدينة نصر- المخابرات العامة.

ـ قسم جوازات الأميرية، حدائق القبة، روض الفرج، دار السلام، القاهرة الجديدة، مدينتي.

كما تقدم مراكز الجوازات النموذجية خدمات VIP في:

ـ مول سيتي ستارز- مدينة نصر.

ـ مول مكسيم - القاهرة الجديدة.

استخراج جواز السفر من الخارج

للمصريين المقيمين بالخارج، يمكن استخراج أو تجديد جواز السفر من خلال:

ـ السفارات والقنصليات المصرية.

ـ يتطلب الأمر التوجه للمقر الدبلوماسي مصحوبًا بالمستندات الداعمة وصورة الجواز السابق (إن وُجد).