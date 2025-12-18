من أي مكان.. خطوات ورسوم استخراج جواز السفر أونلاين في مصر

خطوات ورسوم استخراج جواز السفر أونلاين .. أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج جواز السفر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين دون الحاجة إلى التوجه المتكرر إلى مقار المصالح الحكومية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة خدمات شرطية إلكترونية تهدف إلى تقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد، خاصة مع الإقبال المتزايد على استخراج جوازات السفر سواء للسفر بغرض العمل أو الدراسة أو السياحة، وهو ما جعل البحث عن خطوات استخراج جواز السفر أونلاين من أكثر الموضوعات تداولًا على منصات البحث خلال الفترة الحالية.

استخراج جواز السفر إلكترونيا

تتيح خدمة استخراج جواز السفر عبر الإنترنت للمواطنين تقديم طلباتهم من أي مكان داخل مصر، من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات، مع إرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، ثم انتظار رسالة رسمية توضح موعد الاستلام.

وتسهم هذه الآلية في تسريع دورة العمل وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة المختلفة خلال المرحلة الحالية.

خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيا

تتمثل خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيًا في مجموعة من الإجراءات الواضحة التي يجب الالتزام بها لضمان قبول الطلب، وتبدأ بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات.

بعد الدخول إلى الموقع، يتعين على المستخدم إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاكه حسابًا مسبقًا، مع إدخال البيانات الأساسية بدقة، وعلى رأسها الرقم القومي المسجل ببطاقة الرقم القومي.

تشمل الخطوة الآتية رفع صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي على النظام الإلكتروني، مع التأكد من وضوح البيانات وعدم وجود أي تشويش قد يؤثر على مراجعة الطلب.

ويُطلب من المتقدم إرفاق أربع صور شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء، على أن تكون الصور مطابقة للمواصفات الرسمية المعتمدة في استخراج جوازات السفر.

وفي حال عدم إثبات المهنة على بطاقة الرقم القومي أو إذا كان المتقدم طالبًا، يجب تقديم شهادة المؤهل الدراسي ضمن المستندات المطلوبة لإتمام الطلب.

كما يتعين على الذكور تحديد الموقف من التجنيد وإرفاق المستند الذي يوضح ذلك، نظرًا لأهمية هذا الإجراء في قبول طلب استخراج جواز السفر.

وتُرفق وثيقة الزواج للزوجة في حال رغبتها في إثبات اسم الزوج داخل جواز السفر، وهي خطوة اختيارية وفقًا لرغبة المتقدمة.

وفي المرحلة الآتية، يتم سداد الرسوم إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة، ثم انتظار رسالة رسمية تفيد بموعد ومكان استلام جواز السفر.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

يتطلب استخراج جواز سفر لأول مرة تجهيز عدد من المستندات الأساسية لضمان إتمام الإجراءات من دون تأخير.

وتشمل هذه المستندات بطاقة الرقم القومي سارية المفعول مع تقديم صورة واضحة منها، إلى جانب أربع صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

كما يجب تقديم شهادة المؤهل الدراسي في حال كانت المهنة غير مدونة على بطاقة الرقم القومي، وذلك لإثبات الحالة الوظيفية للمتقدم.

ويُشترط أيضًا إرفاق مستند يوضح الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية المعتمدة في استخراج جوازات السفر.

استخراج جواز السفر للمصريين بالخارج

تتيح وزارة الداخلية إمكانية استخراج أو تجديد جواز السفر للمصريين المقيمين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف الدول.

ويستلزم ذلك التوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية المختصة، مصحوبًا بالمستندات الداعمة المطلوبة، إلى جانب صورة من جواز السفر السابق في حال وجوده.

وتسهم هذه الخدمة في تيسير الإجراءات على المصريين بالخارج، وضمان حصولهم على جوازات سفرهم دون الحاجة إلى العودة إلى أرض الوطن خصيصًا لهذا الغرض.

رسوم استخراج جواز السفر العادي والمستعجل

تختلف رسوم استخراج جواز السفر حسب نوع الخدمة المطلوبة وسرعة الإنجاز، حيث تُعد الرسوم من أكثر النقاط التي يبحث عنها المواطنون قبل التقديم.

وتبلغ رسوم استخراج الجواز المستعجل 1450 جنيهًا، ويتم تسليمه في نفس يوم تقديم الطلب، وهو خيار مناسب للحالات الطارئة أو السفر العاجل.

أما الجواز العادي فتبلغ رسومه 900 جنيه، ويتم تسليمه خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وهو الخيار الأكثر استخدامًا بين المواطنين.

أهمية الخدمة الإلكترونية لاستخراج الجواز

تعكس خدمة استخراج جواز السفر أونلاين توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، مع تقليل زمن الانتظار والاعتماد على الحلول الذكية.

كما تسهم هذه الخدمة في رفع كفاءة الأداء داخل الجهات المختصة، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والتنظيم في إجراءات استخراج الوثائق الرسمية.