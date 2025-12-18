قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
نصب على المواطنين.. القبض على دجال بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من أي مكان.. خطوات ورسوم استخراج جواز السفر أونلاين في مصر

من أي مكان خطوات ورسوم استخراج جواز السفر أونلاين في مصر
من أي مكان خطوات ورسوم استخراج جواز السفر أونلاين في مصر
عبد الفتاح تركي

خطوات ورسوم استخراج جواز السفر أونلاين .. أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج جواز السفر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين دون الحاجة إلى التوجه المتكرر إلى مقار المصالح الحكومية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة خدمات شرطية إلكترونية تهدف إلى تقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد، خاصة مع الإقبال المتزايد على استخراج جوازات السفر سواء للسفر بغرض العمل أو الدراسة أو السياحة، وهو ما جعل البحث عن خطوات استخراج جواز السفر أونلاين من أكثر الموضوعات تداولًا على منصات البحث خلال الفترة الحالية.

واقرأ أيضًا:

استخراج جواز سفر

استخراج جواز السفر إلكترونيا

تتيح خدمة استخراج جواز السفر عبر الإنترنت للمواطنين تقديم طلباتهم من أي مكان داخل مصر، من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات، مع إرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، ثم انتظار رسالة رسمية توضح موعد الاستلام.

وتسهم هذه الآلية في تسريع دورة العمل وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة المختلفة خلال المرحلة الحالية.

خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيا

تتمثل خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيًا في مجموعة من الإجراءات الواضحة التي يجب الالتزام بها لضمان قبول الطلب، وتبدأ بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات.

بعد الدخول إلى الموقع، يتعين على المستخدم إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاكه حسابًا مسبقًا، مع إدخال البيانات الأساسية بدقة، وعلى رأسها الرقم القومي المسجل ببطاقة الرقم القومي.

تشمل الخطوة الآتية رفع صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي على النظام الإلكتروني، مع التأكد من وضوح البيانات وعدم وجود أي تشويش قد يؤثر على مراجعة الطلب.

من موبايلك.. تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل 2025 الخطوات والأوراق المطلوبة - صورة أرشيفية

ويُطلب من المتقدم إرفاق أربع صور شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء، على أن تكون الصور مطابقة للمواصفات الرسمية المعتمدة في استخراج جوازات السفر.

وفي حال عدم إثبات المهنة على بطاقة الرقم القومي أو إذا كان المتقدم طالبًا، يجب تقديم شهادة المؤهل الدراسي ضمن المستندات المطلوبة لإتمام الطلب.

كما يتعين على الذكور تحديد الموقف من التجنيد وإرفاق المستند الذي يوضح ذلك، نظرًا لأهمية هذا الإجراء في قبول طلب استخراج جواز السفر.

وتُرفق وثيقة الزواج للزوجة في حال رغبتها في إثبات اسم الزوج داخل جواز السفر، وهي خطوة اختيارية وفقًا لرغبة المتقدمة.

وفي المرحلة الآتية، يتم سداد الرسوم إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة، ثم انتظار رسالة رسمية تفيد بموعد ومكان استلام جواز السفر.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

يتطلب استخراج جواز سفر لأول مرة تجهيز عدد من المستندات الأساسية لضمان إتمام الإجراءات من دون تأخير.

جواز سفر

وتشمل هذه المستندات بطاقة الرقم القومي سارية المفعول مع تقديم صورة واضحة منها، إلى جانب أربع صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

كما يجب تقديم شهادة المؤهل الدراسي في حال كانت المهنة غير مدونة على بطاقة الرقم القومي، وذلك لإثبات الحالة الوظيفية للمتقدم.

ويُشترط أيضًا إرفاق مستند يوضح الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية المعتمدة في استخراج جوازات السفر.

استخراج جواز السفر للمصريين بالخارج

تتيح وزارة الداخلية إمكانية استخراج أو تجديد جواز السفر للمصريين المقيمين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف الدول.

ويستلزم ذلك التوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية المختصة، مصحوبًا بالمستندات الداعمة المطلوبة، إلى جانب صورة من جواز السفر السابق في حال وجوده.

وتسهم هذه الخدمة في تيسير الإجراءات على المصريين بالخارج، وضمان حصولهم على جوازات سفرهم دون الحاجة إلى العودة إلى أرض الوطن خصيصًا لهذا الغرض.

رسوم استخراج جواز السفر العادي والمستعجل

تختلف رسوم استخراج جواز السفر حسب نوع الخدمة المطلوبة وسرعة الإنجاز، حيث تُعد الرسوم من أكثر النقاط التي يبحث عنها المواطنون قبل التقديم.

وتبلغ رسوم استخراج الجواز المستعجل 1450 جنيهًا، ويتم تسليمه في نفس يوم تقديم الطلب، وهو خيار مناسب للحالات الطارئة أو السفر العاجل.

استخراج جواز سفر مستعجل

أما الجواز العادي فتبلغ رسومه 900 جنيه، ويتم تسليمه خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وهو الخيار الأكثر استخدامًا بين المواطنين.

أهمية الخدمة الإلكترونية لاستخراج الجواز

تعكس خدمة استخراج جواز السفر أونلاين توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، مع تقليل زمن الانتظار والاعتماد على الحلول الذكية.

كما تسهم هذه الخدمة في رفع كفاءة الأداء داخل الجهات المختصة، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والتنظيم في إجراءات استخراج الوثائق الرسمية.

استخراج جواز السفر استخراج جواز السفر أونلاين خطوات استخراج جواز السفر رسوم استخراج جواز السفر 2025 استخراج جواز السفر من المنزل جواز السفر المصري إلكترونيًا المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر استخراج جواز سفر مستعجل استخراج جواز السفر من الخارج موقع الإدارة العامة للجوازات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

هاتف iQOO Z11 Turbo Pro

بميزات احترافية .. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo Pro

صور

صور تهمس وأضواء تعترف.. تفاصيل أكبر معرض صور للمحمول

جهاز Redmi Pad 2 Pro 5G

بشاشات مذهلة وأسعار منافسة.. شاومي تطلق سلسلة Redmi Pad 2 Pro 5G

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد