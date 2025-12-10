قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
هيئة الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %
الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار
المصري عباس الجمل يفوز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2025
موقف محمد صلاح من المشاركة في مواجهة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي
بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصة
الأوراق المطلوبة ورسوم استخراج جواز السفر في مصر 2025 بخطوات سهلة
رسوم استخراج جواز السفر في مصر .. يشهد المواطنون في مصر خلال عام 2025 اهتمامًا متزايدًا بالبحث عن كيفية استخراج جواز السفر، سواء لأول مرة أو لتجديده، في ظل التوسع الذي أتاحته وزارة الداخلية عبر خدماتها الإلكترونية لتسهيل الحصول على الوثائق الرسميّة.

وتوفر الإدارة العامة للجوازات والهجرة إمكانية إصدار أو تجديد جواز السفر إلكترونيًا بخطوات ميسرة، الأمر الذي يساعد على تقليل الوقت والمجهود، خاصةً مع الإقبال الكبير من الراغبين في السفر للعمل أو التعليم أو السياحة.

استخراج جواز سفر مستعجل

ويطرح هذا التقرير شرحًا مفصلًا للأوراق المطلوبة وخطوات التقديم والرسوم الرسمية المعتمدة لعام 2025.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

تتطلب عملية استخراج جواز السفر لأول مرة تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية التي لا غنى عنها، والتي تعد شرطًا لإتمام الطلب بنجاح.

وتشمل الأوراق بطاقة الرقم القومي سارية، إذ تمثل الوثيقة الرئيسية لإثبات الهوية.

كما يحتاج الأطفال دون 15 عامًا إلى تقديم شهادة الميلاد بدلًا من بطاقة الرقم القومي، نظرًا لعدم استخراج بطاقة لهم في هذا العمر.

جواز سفر

ويشترط كذلك تقديم أربع صور شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء لضمان مطابقتها لمواصفات التصوير الرسمية المعتمدة.

ويُطلب من الذكور تقديم شهادة الموقف من التجنيد، سواء كان تأجيلًا أو إعفاءً أو إنهاءً للخدمة، حيث تُعد من الوثائق الأساسية لإصدار الجواز.

كما يجب تقديم المؤهل الدراسي في حال عدم إدراجه على بطاقة الرقم القومي، إذ تعتمد الإدارة على المؤهل لتحديد عدد من البيانات الرسمية المرتبطة بالمواطن.

وتعد هذه الأوراق مجتمعة أساسًا لإتمام استخراج جواز السفر في المرة الأولى.

استخراج جواز سفر مستعجل 2025

طريقة تجديد جواز السفر إلكترونيًا

أما بالنسبة لخطوات تجديد جواز السفر إلكترونيًا، فقد أتاحت وزارة الداخلية خدمات واسعة عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وتبدأ الخطوات بالدخول إلى الموقع الرسمي ثم إنشاء حساب جديد وتسجيل البيانات الشخصية بدقة.

بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة، وفي مقدمتها الرقم القومي ورقم البطاقة الشخصية، ثم رفع صورة شخصية حديثة مع شهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

ويتيح الموقع اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة لسداد الرسوم، قبل أن تصل رسالة إلكترونية تفيد بتحديد موعد ومكان استلام جواز السفر بعد إنهاء الإجراءات.

وتقدم وزارة الداخلية أيضًا إمكانية استخراج جواز سفر مستعجل للراغبين في إنجاز معاملاتهم بسرعة.

وتعتمد الخطوات على زيارة موقع الوزارة، ثم الدخول إلى قسم الجوازات والهجرة والجنسية للاطلاع على المستندات المطلوبة.

بعد ذلك يتم تقديم طلب استخراج الجواز المستعجل إلكترونيًا، يلي ذلك الدفع الإلكتروني للرسوم، ثم تحديد موعد الاستلام الذي يكون عادة في فترة زمنية أقل من الاستخراج العادي.

جواز سفر

رسوم تجديد جواز السفر

وفيما يخص رسوم تجديد جواز السفر لعام 2025، فقد أعلنت وزارة الداخلية أن جواز السفر العادي تبلغ رسومه 1110 جنيهات، ويتم تسليمه خلال 3 أيام.

أما جواز السفر المستعجل الذي يُسلم خلال يومين فتبلغ رسومه 1300 جنيه. بينما تبلغ رسوم جواز السفر المستعجل الذي يتم تسليمه في نفس اليوم 1600 جنيه. وتأتي هذه الرسوم موحدة في جميع مراكز الخدمة المعتمدة.

وحرصت الوزارة على توفير عدد كبير من أماكن استخراج الجوازات في القاهرة لتيسير الخدمة على المواطنين. وتشمل هذه الأماكن الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالعباسية التي تستقبل طلبات المستعجلين والمغتربين.

وتشمل نقاط الخدمة أيضًا قسم جوازات هيئة الاستثمار في شارع صلاح سالم، وقسم جوازات مصر الجديدة في قسم شرطة النزهة، وقسم جوازات البعوث الإسلامية بمنطقة الدراسة، وقسم جوازات مدينة نصر التابع للمخابرات العامة. 

كما تتوفر الخدمة في أقسام الأميرية وحدائق القبة وروض الفرج ودار السلام والقاهرة الجديدة ومدينتي.

ولمزيد من سهولة الوصول للخدمات، تقدم مراكز الجوازات النموذجية خدمات VIP في عدد من المواقع المميزة، ومنها مركز الجوازات في مول سيتي ستارز بمدينة نصر، ومركز آخر في مول مكسيم بالقاهرة الجديدة، حيث يتميزان بسرعة الأداء وتقليل فترات الانتظار.

جواز سفر

أما للمصريين المقيمين بالخارج، فتتيح الدولة إمكانية استخراج أو تجديد جواز السفر عبر السفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول.

ويتطلب الأمر التوجه إلى المقر الدبلوماسي مصحوبًا بالمستندات الداعمة وصورة الجواز السابق إن وُجد، لتسهيل إتمام الطلب وفق اللوائح المنظمة.

وتأتي هذه التسهيلات ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وربطها إلكترونيًا، بما يضمن تقديم خدمة سريعة ودقيقة تلبي احتياجات المواطنين داخل مصر وخارجها.

