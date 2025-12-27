قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلافيو : نهائي بطولة الأمم الأفريقية سيكون بين مصر والسنغال
ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة
نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»
محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟
البريميرليج يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا
صلاح حليمة: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال مخالف للقانون الدولي
دعاء توسعة الرزق.. 9 كلمات وسورة رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
استقرار الدولار في البنوك.. اقتصادي يكشف دلالات خفض الفائدة ورسائل طمأنة للأسواق
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية في غزة
ترتيب مجموعة المغرب بعد التعادل مع مالى فى بطولة أمم أفريقيا
منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟

محمد القلاجي
محمد القلاجي
يمنى عبد الظاهر

تداول اسم القارئ الطفل محمد القلاجى  مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طالب والده أحمد حسن إسماعيل، جمهوره ومتابعيه بالدعاء لنجله بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مؤكدًا أن حالته تستدعي الدعاء في هذا التوقيت.

وذلك نشر والد محمد القلاجى  منشور جديد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: "الحمد لله محمد بخير بفضل الله ثم بفضل دعواتكم ومحبتكم".

 

دولة التلاوة.. برنامج اكتشاف المواهب القرآنية

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، ويُعرض على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة watch it، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

إقبال واسع ومنافسة قوية على برنامج دولة التلاوة

شارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات.

 وبعد مراحل تصفية متعددة، تم اختيار أفضل 32 متسابقًا للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم متميزة وضيوف شرف بارزون

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، وهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك عدد من ضيوف الشرف، مثل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إضافة إلى قراء من مختلف الدول.

جوائز قيّمة وتكريم الفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، بالإضافة إلى إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان.

دولة التلاوة الشيخ حسن عبد النبي محمد القلاجي القارئ الإمام الحسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: معرفش النوتات الموسيقية ولا المقامات

جانب من اللقاء

طه عبد الوهاب يطمئن المتسابقين: مشاركتكم في "دولة التلاوة" بداية الشهرة

جانب من اللقاء

المواجهة السادسة في دولة التلاوة .. قوة الأداء تتحدى الأخطاء الفنية

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. راجع التفاصيل

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. وازن بين مشاعرك وعقلك قبل القرار

برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد