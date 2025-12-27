والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟

تداول اسم القارئ الطفل محمد القلاجى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طالب والده أحمد حسن إسماعيل، جمهوره ومتابعيه بالدعاء لنجله بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مؤكدًا أن حالته تستدعي الدعاء في هذا التوقيت.

وذلك نشر والد محمد القلاجى منشور جديد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: "الحمد لله محمد بخير بفضل الله ثم بفضل دعواتكم ومحبتكم".

دولة التلاوة.. برنامج اكتشاف المواهب القرآنية

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، ويُعرض على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة watch it، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

إقبال واسع ومنافسة قوية على برنامج دولة التلاوة

شارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات.

وبعد مراحل تصفية متعددة، تم اختيار أفضل 32 متسابقًا للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم متميزة وضيوف شرف بارزون

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، وهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك عدد من ضيوف الشرف، مثل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إضافة إلى قراء من مختلف الدول.

جوائز قيّمة وتكريم الفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، بالإضافة إلى إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان.