قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فايننشال تايمز: الصين تطلق أقوى كاسحة جليد نووية لتعزيز حضورها في القطب الشمالي
كارثة بيئية في ريف القنيطرة .. إسرائيل ترش أراضي سورية بالمبيدات
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دهست عاملا بأحد محال الحلويات وتسببت بوفاته.. سيدة تواجه هذه العقوبة

مكسرات
مكسرات
معتز الخصوصي

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بدهس عاملٍ بأحد محال الحلويات ، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلّفت رجال المباحث سرعة استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وتواجه المتهمة اتهاماتٍ بالقتل الخطأ والفرار من موقع الحادث، وهي اتهامات يعاقب عليها القانون بالحبس، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات النهائية وتقدير ملابسات الحادث.

بدأت تفاصيل الحادث حين توجّهت المتهمة إلى محلّ الحلويات الذي يعمل به الشاب أحمد شعبان 31 عامًا، وطلبت كمياتٍ من المكسرات والشوكولاتة بلغت قيمتها نحو 12 ألف جنيه، وكعادته، تولّى أحمد تجهيز الطلب بنفسه في إطار عمله اليومي ومسؤوليته المباشرة عن إعداد وتسليم الطلبات.

وبحسب التحريات، تسلّمت السيدة المشتريات وغادرت المكان بشكلٍ مفاجئ دون سداد الحساب، مستغلةً انشغال العاملين داخل المحل، لتبدأ بعدها لحظاتٌ مصيرية غيّرت مجرى حياة الجميع.

مطاردة قصيرة.. ونهاية مأساوية

عندما أدرك أحمد أن السيدة غادرت دون الدفع، اندفع خلفها مسرعًا في محاولةٍ لإيقافها واسترداد حقّ المحل الذي كان مؤتمنًا عليه.

عقوبة القتل الخطأ

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

نيابة مدينة نصر دهس عاملٍ القتل الخطأ التحريات محال الحلويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

الطفلة جنى

محافظ دمياط: والدة الطفلة جنا كانت مسجونة بتهمة قتـ.ـل ابنتها الثانية

ترشيحاتنا

محمد إمام

جاهزين.. محمد إمام يروج لمسلسل "الكينج" قبل عرضه

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد