محمد القلاجي يتصدر حلقة دولة التلاوة.. ومنافسة حاسمة تُقصي وليد صلاح

شهدت الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة منافسة قوية بين المتسابقين الصغار، الذين قدموا مستوى متميزًا من إتقان التلاوة وحسن الأداء، مما جعل اللجنة أمام تحدٍّ كبير في اختيار الفائزين.

وجاء المركز الأول كان من نصيب الطفل محمد القلاجي الذي تألق بأدائه المتميز، ليحصد 271 درجة من أصل 300، مقدمًا واحدًا من أقوى عروض الحلقة.

وفي المركز الثاني جاء المتسابق أشرف سيف صالح الذي حصل على 268 درجة من 300 بعد أداء نال إعجاب لجنة التحكيم والجمهور.

المركزان الثالث والرابع

أما المركزان الثالث والرابع فقد شهدا تساويًا في مجموع الدرجات بين كل من:

محمود السيد عبدالله – 267 درجة

محمد ماهر شفيق – 267 درجة



وأثنى أعضاء اللجنة على تقارب المستوى بينهما وجودة الأداء.

وحلّ في المركز الخامس المتسابق رضا محمد رضا بعد حصوله على 266 درجة من 300، يليه في المركز السادس المتسابق وليد صلاح عطية الذي حصل على 263 درجة.

وشهدت الحلقة تنافسًا مباشرًا بين المتسابقين رضا محمد (المركز الخامس) ووليد صلاح (المركز السادس) ضمن جولة الحسم، انتهت بخروج وليد صلاح من المسابقة، ليستمر رضا في المنافسة على لقب "دولة التلاوة".

إقبال جماهيري واسع

وتتواصل حلقات البرنامج بإقبال جماهيري واسع، وسط توقعات بمنافسات أقوى في المراحل القادمة.