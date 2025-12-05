تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا مهما عن طقس الساعات المقبلة، متضمنا آخر تحديثات درجات الحرارة المتوقعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد يوم غد السبت 6 ديسمبر، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن هذا الطقس سيصاحبه نشاط للرياح على بعض المناطق؛ مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

شبورة كثيفة

وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضا وجودشبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق.

نشاط للرياح

كما يشهد الطقس نشاط رياح أحياناً قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص سقوط الأمطار

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر (رأس غارب - الزعفرانة - الغردقة - القصير - مرسى علم - رأس بناس.

ونوهت بأن هناك فرص ايضا لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء شمال سيناء - خليج العقبة - نخل -سانت کاترین - دهب - شرم الشيخ، و فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وكذلك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة قد تمتد بنسبة حدوث 20% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

اضطراب الملاحة

ويشهد الطقس اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، وسرعات الرياح تتراوح بين (50:40) كم / س وارتفاع الأمواج من (3:2) أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

- الطقس في القاهرة

العظمى 21 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس في الإسكندرية

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس في مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس في سوهاج

العظمى 25 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس في قنا

العظمى 28 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس في أسوان

العظمى 30 درجة.

الصغرى 16 درجة.