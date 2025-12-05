قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أقل لمسة أو عطسة | المصرية للحساسية توجه تحذيرا عاجلا
روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر .. تفاصيل
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
رابطة الأندية تعلن عقوبات بالجملة بعد لقاء كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز
دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أسيوط
حكم أداء النوافل جالسا.. الإفتاء: لا يشترط فيها القيام ولكن أجرها مختلف
أول ظهور لـ تامر حسني بعد خضوعة لعملية جراحية.. يؤدي صلاة الجمعة
خلافات سابقة.. شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة في المحلة.. والأمن يضبطه
رعب في الشرقية.. تماسيح تتجول داخل مصرف مائي والمحافظة تتحرك
الإدارية العليا تنظر طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب الأحد
هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي
إحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

طقس
طقس
عادل نصار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا مهما عن طقس الساعات المقبلة، متضمنا آخر تحديثات درجات الحرارة المتوقعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد يوم غد السبت 6 ديسمبر، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن هذا الطقس سيصاحبه نشاط للرياح على بعض المناطق؛ مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

شبورة كثيفة

وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضا وجودشبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق.

نشاط للرياح

كما يشهد الطقس نشاط رياح أحياناً قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص سقوط الأمطار

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر (رأس غارب - الزعفرانة - الغردقة - القصير - مرسى علم - رأس بناس.

ونوهت بأن هناك فرص ايضا لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء شمال سيناء - خليج العقبة - نخل -سانت کاترین - دهب - شرم الشيخ، و فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وكذلك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة قد تمتد بنسبة حدوث 20% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

اضطراب الملاحة

ويشهد الطقس اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، وسرعات الرياح تتراوح بين (50:40) كم / س وارتفاع الأمواج من (3:2) أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

- الطقس في القاهرة

العظمى 21 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس في الإسكندرية

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس في مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس في سوهاج

العظمى 25 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس في قنا

العظمى 28 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس في أسوان

العظمى 30 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الأرصاد طقس حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

البحوث الفلكية

البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل إقليمية الأولى من نوعها.. تفاصيل مهمة

فنادق سياحية

رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة

بالصور

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

جُمعتنا لمتنا.. مبادرة جديدة في ساحة جامع الفتح بالزقازيق

المبادرة
المبادرة
المبادرة

بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

بعد تعرضها لخطأ طبي في عيادة.. رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية

رحمة حسن
رحمة حسن
رحمة حسن

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد