قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
رابطة الأندية تعلن عقوبات بالجملة بعد لقاء كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز
دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أسيوط
حكم أداء النوافل جالسا.. الإفتاء: لا يشترط فيها القيام ولكن أجرها مختلف
أول ظهور لـ تامر حسني بعد خضوعة لعملية جراحية.. يؤدي صلاة الجمعة
خلافات سابقة.. شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة في المحلة.. والأمن يضبطه
رعب في الشرقية.. تماسيح تتجول داخل مصرف مائي والمحافظة تتحرك
الإدارية العليا تنظر طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب الأحد
هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي
إحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاص
برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة
تقرير دولي: سباق التسلح العالمي يلتهم معادن المستقبل ويعرقل جهود المناخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بالتفاصيل.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تخطط وزارة المالية خلال الـ9 أيام المقبلة؛ للبدء في تسليم الموظفين العاملين في الحكومة مرتبات شهر ديسمبر 2025.

وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية  المسئولة في الحكومة؛ عن صرف رواتب العاملين بالدولة؛ فإنها قامت بتبكير حصول الموظفين على مرتباتهم عن شهر ديسمبر 2025.

تفاصيل صرف مرتبات شهر نوفمبر2025

وفقا لتقرير وزارة المالية والتي ستبدأ فعليًا في صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للمرة الخامسة على التوالي خلال العام المالي 2025/2026 الجاري لموظفي أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة على مستوي الجمهورية.

صرف مرتبات مايو

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2025 

يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لكل العاملين بالدولة اعتبارا من الأربعاء الموافق 24 ديسمبر حتى الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025.

وخلال الـ5 أيام ستقوم الحكومة بصرف مرتبات الموظفين عن شهر ديسمبر الجاري شاملة زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الاستثنائية والدورية التي كان قد أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوليو الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 بعد قرار المالية وجدول الحد الأدنى للأجور

زيادة المرتبات

من سيصرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

حددت وزارة المالية عددا من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 وهم من الموظفين:

  • المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة
  • الجهات المعنية بصرف الرواتب
صرف مرتبات

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

  • الموازنة العامة
  • الوحدات الخدمية
  • الهيئات المحلية
  • الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
المرتبات والمعاشات

مواعيد صرف المرتبات

يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 ديسمبر حتى الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2025.

وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء والخميس  من ديسمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد والإثنين والثلاثاء من الشهر الجاري.

زيادة المرتبات

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكبير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.

وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 مرتبات العاملين في الدولة موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة اخبار مصر مال واعمال الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

ترشيحاتنا

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: معظم كتّاب السيرة ركزوا على جانب الحروب والتبليغ وأهملوا الجوانب الإنسانية

أذكار المساء كاملة

أذكار المساء كاملة الواردة في السنة.. دعوات تجلب لك البركة والراحة

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: آية تحفظك من الشرور وتحرسك من أذى الشياطين

بالصور

جُمعتنا لمتنا.. مبادرة جديدة في ساحة جامع الفتح بالزقازيق

المبادرة
المبادرة
المبادرة

بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

بعد تعرضها لخطأ طبي في عيادة.. رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية

رحمة حسن
رحمة حسن
رحمة حسن

تمويه بلون الذهب يكشف عن تحديث مرسيدس- بنز S-Class القادم

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد